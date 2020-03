„Mizerná úroveň západní inteligence je evropské selhání. Na něm nenese vinu Čína.“ Robejšek vysvětlil problém Itálie

Na úvod autor připomíná, že severní Itálie je již několik let centrem čínského (zejména textilního) průmyslu.

„Za mizerné platy zaměstnává legálně a ilegálně v Itálii žijící Číňany. To má velkou výhodu, protože může prodávat textilní výrobky draho, jako Made in Italy. Takže je všechno vina Číňanů? Ani náhodou,“ píše publicista.

Dále přichází s myšlenkou o tom, jak by se Itálie mohla vyhnut děsivé situaci, kterou zažívá nyní.

Podle jeho názoru italská vláda měla v kritické době okolo čínského nového roku možnost zakázat výjezd anebo aspoň návrat Číňanů zpět do země, ale neodvážila se to udělat. Možná zčásti, věří Robejšek, ale jistě ne hlavně ze strachu před čínským vedením.

Pak to vysvětluje dvěma mnohem závažnějšími selháními Evropanů samotných.

„První je utkvělé neoliberální přesvědčení evropských vládnoucích elit o vztahu ekonomiky a společnosti. Podle něj je samozřejmou a hlavní úlohou společnosti hospodářský růst,“ zdůraznil autor s tím, že si absurditu tohoto tvrzení dnes již prakticky nikdo neuvědomuje.

„Ve skutečnosti je totiž hospodářství pouze služební sektor celé společnosti, a ne důvod její existence,“ vyjadřuje Robejšek svou hlavní myšlenku.

Z toho Robejšek odvozuje, že zmíněné scestné ekonomické a politické myšlení vládnoucích se postaralo nejenom o urychlení globálního rozšiřování koronavirusu, ale i o mnoho dalších aktuálních politických problémů západních demokracií.

„Upozornit na to, kritizovat to a burcovat společnost měla zejména sociálněvědně vzdělaná vrstva; slovo elita není na místě. Až na vzácné výjimky se příslušníci této vrstvy sice do ruda rozpálí třeba nad populismem a nacionalismem, ale jejich schopnosti již nestačí na to, rozpoznat spojení globalizace a těchto dvou jevů,“ neskrývá své zklamání analytik.

Největší problém zde Robejšek shledává v tom, že představitelům této vrstvy stačí slyšet pojem „mezinárodní“ a okamžitě z nich vypadne: moderní, pokrokové, správné.

„Mizerná úroveň západní sociálněvědní inteligence je druhé evropské selhání. Ani na něm nenese vinu Čína,“ uzavírá komentář autor.

Robejšek o dluhovém otroctví

Tento týden jsme psali o tom, že Robejška nenechaly klidným poslední zprávy z Frankfurtu nad Mohanem. Podle něj rozhodnutí Evropské centrální banky (ECB) zrušit limit pro nákup dluhopisů přivede budoucí generace k dluhovému otroctví.

ECB plánuje nakoupit 750 miliard eur státních dluhopisů v rámci podpory boje proti koronaviru. Kvůli tomu se rozhodlo zrušit doposud platný limit pro nákup dluhopisů z jednotlivých zemí eurozóny. To jí otevírá cestu k potenciálně neomezenému tištění peněz.

Podle ekonoma pravým cílem tohoto opatření ale není pomoc zemím vypořádat se s důsledky pandemie koronaviru, nýbrž „kompletně financovat státní rozpočty zemí jako Itálie a Španělsko“. Právě Itálie a Španělsko jsou země, které jsou v Evropě nejvíce postiženy koronavirovou pandemií.

„Ti, kteří si myslí, že se ECB rozhodla správně, tak nechápou, že pod záminkou pandemie, ale ve skutečnosti kvůli záchraně chybně nastavené měny a kvůli podpoře rozhazovačné politiky vlád, budou oni a jejich potomci trvale vyvlastňováni,“ varoval Robejšek. Stanou se otroky vykořisťovanými nekvalitní a svévolnou politickou kastou,“ doplnil.