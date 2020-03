„Proboha, jen to ne!“ Kalousek narazil na tvrdý odpor při nabídce na převzetí „financí“

„Pusťte mě ráno na finance a večer máte čtyřicet miliard korun úspor, které můžete poslat živnostníkům i bez zvýšení deficitu státního rozpočtu, vzkázal bývalý ministr financí a šéf TOP 09 Miroslav Kalousek ministryni financí ANO Aleně Schillerové. Jen to ne, proboha. Když tady totiž Kalousek hledal úspory naposled, byla z toho rekordně dlouhá ekonomická recese i bez koronaviru. A z Čechů nejpesimističtější národ v EU,“ napsal na portálu Info.cz komentátor Holec.

Podle jeho názoru byl Kalousek na ministerstvu financí „omylem“. Jeho vzdělání, kromě jiného, údajně neodpovídá potřebné kvalifikaci pro vedení tohoto úřadu.

„Kalousek je původní profesí chemik a ti rádi postupují metodou pokusu a omylu. A jako omyl se bohužel na financích ukázal právě Kalousek. Ten se rozhodl postkrizovými lety 2010-13 prošetřit za každou cenu a výsledkem byla nejen nejhorší hospodářská recese v historii Česka, ale i spotřebitelská důvěra. Nebo jinak: Češi se i díky Kalouskovi báli až patologicky utrácet, když byly jejich peníze nejvíc potřeba, a prostě hodili na vlastní ekonomiku deku,“ myslí si Petr Holec.

Kalouskova ochota „rozdávat“ nyní může údajně pramenit z toho, že nenese žádnou politickou odpovědnost. Politik TOP 09 prý usiluje jen o pokračování své anti-Babišovské kampaně.

„Kalousek ale bohužel znovu rozdává i strach, který v podobných krizích zabíjí ekonomiku hůř než tupé škrty. Opozice má určitě vládu kontrolovat i během krize (…). Jenže Kalouskovi se bohužel přihodilo úplně to nejhorší: místo věcné vládní kritiky dál šíří svůj „antibabišovský“ džihád, který z něj mimochodem udělal nejméně populárního politika dávno před koronavirem,“ uvedl komentátor.

Holec je přesvědčený, že to byl právě Miroslav Kalousek, jenž skrze svoji politiku udělal Andreje Babiše velmi populárním politikem.

„A mimochodem, největší ironie na tom všem je to, že Babiše teď nejvíc honí zrovna Kalousek, který z něj tolik udělal nejpopulárnějšího politika a z ANO dominantní politickou sílu,“ dodal ke konci Petr Holec.

„Pistolník“ Kalousek

V médiích probleskly informace o tom, že ministr obrany Lubomír Metnar zvažoval posílení pravomocí premiéra v době krize.

„Kdyby tohle chtěla vážně vláda prosadit, tak to je přesně ten okamžik, kdy v souladu s Ústavou mají občané právo postavit se na ozbrojený odpor. Pokud to vláda prosadit nechce, ať premiér okamžitě odvolá ministra Metnara,“ uvedl Kalousek na svých sociálních sítích a později dodal, že je připraven vyjít do ulic se svými třemi revolvery.

„Mám pouze tři revolvery. V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle Vás. Doufám ale, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven,“ uvedl Miroslav Kalousek v reakci na otázku jednoho z uživatelů sociálních sítí, zdali půjde s ním „do ulic“, pakliže on vyrazí se svojí „flintou“.