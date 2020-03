„Nešťastné načasování,” česká obrana vysvětluje situaci kolem návrhu na omezení pravomocí parlamentu

Dříve jsme psali, že servery Aktuálně.cz a Respekt.cz přišly se zprávou, že české ministerstvo obrany navrhuje posílit pravomoci vlády při kritickém rozhodování, a to v době ohrožení státu a neakceschopnosti parlamentu země.

Zpráva vyvolala kritickou reakci řady opozičních politiků, včetně Miroslava Kalouska, který promluvil o právu na ozbrojený odpor proti vládě, je-li zmíněny návrh pravdivý, nebo k odvolání ministra obrany Lubomíra Metnara, jestli to vláda prosadit nechce.

Reakce Ministerstva obrany ČR

Ve své pozdější tiskové zprávě obranný rezort vysvětlil, že návrh, o němž média napsala, není pokusem oslabit roli parlamentu, ale doporučením mezirezortní odborné skupiny, jak řešit krizovou situaci.

„Odborníci zkoumali varianty, jak postupovat v krajní situaci, kdy nebude usnášeníschopná sněmovna nebo vláda. Stát musí mít stanovené kompetence a být připraven na tyto hypotetické situace, které mohou nastat. Proto vznikl tento úvahový dokument, o kterém chceme dále diskutovat napříč politických spektrem,” citují se slova Radomíra Jahody, náměstka ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie.

Ze své strany ministr obrany Metnar upozornil na to, že odborníci plnili úkol vlády od roku 2015, přitom jehož řešení započalo již v roce 2005.

„Přiznávám, že načasování vložení doporučujícího úvahového dokumentu do vládního systému bylo nešťastné, rozhodně nechci v dané situaci oslabovat moc Poslanecké sněmovny! Pokud by v budoucnu k něčemu mělo dojít, musí k tomu být široká politická shoda!” sdělil ministr na Twitteru.

„Chceme najít způsob, kdo by v krizi rozhodoval v případě, že PS nebo vláda v danou chvíli nebudou usnášeníschopné. Je to teorie, ale nastat to může. Toto je výkop od expertů, o kterém by se mělo diskutovat napříč stranami,” dodal v odpovědi na jeden z komentářů.

Babiš: Tohle se kolegům fakt nepovedlo

Premiér Andrej Babiš zprávu serverů Aktuálně.cz a Respekt.cz okomentoval tím, že o návrhu Metnara nic neví a že vláda o tom jednat nebude. Pak dodal, že s tím vůbec nesouhlasí.

„Absolutně s tím nesouhlasím, zastavil jsem to a projednávat to SAMOZŘEJMĚ nebudeme. Nevím, proč teď (ministerstvo obrany) vytáhlo dokument, který jim zadala vláda už v roce 2015. Tohle se kolegům fakt nepovedlo,” uvedl na sociálních sítích.