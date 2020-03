„Výborný krizový manažer, který se umí rozhodnout.“ Češi zhodnotili první kroky Hamáčka v čele ÚKŠ

Na úvod svého příspěvku na Facebooku politik připomněl, že se vedení ÚKŠ skládá ze zástupců ministerstva zdravotnictví, vedení policie, hasičů, armády, asociace krajů a šéfů jednotlivých pracovních skupin.

Pak uvedl seznam pracovních skupin, do jejichž gesce spadají zvláštní sféry.

· Skupina pro distribuci ochranných prostředků

· Skupina pro nákupy

· Podskupina pro domácí výrobce

· Mediální skupina

· Zdravotní skupina

· Skupina pro dopady krize na českou společnost

· Ekonomický poradní tým.

Na zprávu ministra vnitra lidé hned zaregovali.

„Honzo, pro mě jste člověk na svém místě. Výborný krizový manažer, který se umí rozhodnout, vzít zodpovědnost za svá rozhodnutí. Moc Vám fandím,“ napsala Šárka Müller.

„Vážený pane ministře, zatím jste příjemně překvapil. Konečně někomu došlo, jak má krizové řízení správně vypadat,“ uvedla Andrea Vyhnalíková.

„Viděla jsem tiskovku a vypadá to dobře. Máte to dobře rozehraný, tak by to mělo klapat. Super.“ Jana Stehlíková.

V úterý na tiskové konferenci Hamáček nevyloučil, že letecký most s ochrannými pomůckami z Číny by mohl být prodloužen.

Dojde k tomu v případě pokračování pandemie, nebo pokud by české podniky nenavýšily výrobu.

Vicepremiér je zastáncem toho, že se čeští výrobci mají soustředit na výrobu špičkových produktů a ne na masovou produkci jednorázových ochranných pomůcek.

„Ukazuje se, že Česká republika má spoustu high endových produktů, to znamená špičkových věcí, které se ze zahraničí získat nedají nebo kvalita je nižší, a právě v tom high endu jsme schopni doplňovat masové dodávky spotřebního materiálu,“ prohlásil ministr vnitra po jednání Ústředního krizového štábu.

Argumentoval svůj názor i příklady s českými firmami.

„Ego Zlín jsme kontaktovali, ale není to firma, která vyrábí jednorázové ochranné prostředky. Vyrábí velmi sofistikované obleky, které se používají na pracovištích typu Těchonín a tam, kde je ten největší biologický risk. Dělá je v počtu desítek kusů týdně, to znamená, není vhodná na to, abychom od ní masově objednávali spotřební materiál. Nicméně pokud by specializovaná pracoviště potřebovaly tyto složité komplety, tak je samozřejmě logické, že se objednají tam,“ popsal Hamáček.

Nechyběla od ministra ani poznámka ohledně zvýšení výroby, včetně produkce filtrů.

„Všechny vynálezy jak ČVUT, tak dalších, pracují s filtry P3 ze Sigmy Lutín. Ta má kapacitu 10 000 filtrů týdně. Takže řešíme, jestli je možné kapacitu navýšit, popřípadě hledat nějaké jiné zdroje filtrů, protože filtry jsou účinnější a vydrží déle než klasické respirátory,“ podotkl šéf ÚKŠ.

Podle jeho slov mu jde o ty výrobky s vyšší přidanou hodnotou, které můžou vhodně doplnit a být nasazeny vedle těch dodávek, které jsou pro zemi zajištěny.

Včera jsme psali o tom, že vicepremiér zveřejnil fotografie letounu, který se zapojí do dodávek pomůcek do České republiky.

„Posilujeme letecký most. Abychom co nejrychleji dostali do ČR veškerý materiál ze Shenzenu, včetně objednávek Ministerstva zdravotnictví, připojí se k ukrajinskému An-124 i jeho ruský kolega, zatím na jeden let. Zítra tedy v Pardubicích 2 Ruslany,“ napsal Hamáček.