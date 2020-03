Aktuálně je v Česku 3 237 potvrzených případů Covid-19, uzdravených je 45 pacientů

Co se týče dalších novinek, tak vláda schválila program Antivirus. Uvádí se, že stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí, kteří jsou v karantně a také mzdy pracovníků uzavřených provozů. Jednat se má o částku do 39 tisíc korun. Pakliže se bude jednat o omezení kvůli výpadku pracovníků, surovin nebo poklesu poptávky, jednat se bude o 60 procent a do 29 tisíc korun.

Změny platí i pro živnostníky, kteří jsou postiženi pandemií. Podle Aleny Schillerové dostanou 25 tisíc korun. Je však nutné, aby podnikatel o podporu zažádal a splnil několik podmínek předložením čestného prohlášení. Podmínky jsou například pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent a také minimálně hrubé příjmy 180 tisíc korun za loňský rok.

Pro živnostníky platí také to, že budou mít nárok na měsíční dávku ve výši 15 tisíc korun a ošetřování dětí do 13 let. Podnikatelé však žádný nárok na náhradu škod kvůli nouzovému stavu mít nebudou. Po dobu 6 měsíců jsou jim odpuštěny minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Omezení volného pohybu

Po jednání vlády sdělil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, že do všech nemocnic pořídí stát termokamery. Objednal jich 500. Ty by podle jeho slov měly pomoci se šířením nového typu koronaviru a pomáhat tak odhalovat potenciálně infekční lidi. Dodal, že jich přijde příští týden prvních 50.

Připomeňme, že včera vláda schválila prodloužení omezení volného pohybu osob. Nově tak toto omezení trvá do 11. dubna do 6:00. V Česku také stále platí zakáz pobývat na veřejných místech v počtu větším než dvě osoby a pro občany se vztahuje také povinnost nosit roušku na veřejných místech. Výjimku tvoří děti do dvou let a řidiči, kteří se nachází ve vozidle sami.

Dále platí, že prodejny potravin budou muset u vchodu bezplatně poskytovat zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce. Zámečnictví, myčky aut a servisy strojů a domácích spotřebičů mohou znovu otevřít. Hotely a penziony mohou poskytovat ubytování těm, kteří ho potřebují kvůli práci.

Covid-19

Úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej). Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru.

WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Mezi příznaky patří horečka, kašel, dušnost. Odborníci Fakultní nemocnice univerzity Wu-chanu zjistili, že symptomy připomínající nachlazení nebo chřipku se objevují až v pozdních stádiích onemocnění, na začátku může jít o atypický vývoj pneumonie.