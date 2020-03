„Němci třikrát za 100 let zničili Evropu a teď si zase dovolují!“ Štěpánek se zastal Maďarska a dal facku TOP 09

„Z Německa, které už třikrát za sto let rozvrátilo celou Evropu a zničilo demokracii, kde jen to šlo, a kde v současné době politické bojůvky nikoli nepodobné těm Adolfovým už zase zcela běžně útočí na nepohodlné politické protivníky, zní, že Maďarsko prý už nepatří do Evropy. Proč? Protože demokraticky zvolený maďarský parlament během koronavirové pandemie odhlasoval demokratické maďarské vládě Viktora Orbána zvláštní kompetence pro krizové období. To nevymyslíš!“ napsal Štěpánek na svém Facebooku.

Petr Štěpánek v této souvislosti také cituje slova předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové-Adamové, jež prohlásila, že maďarská demokracie „už roky chřadne“ a varovala Česko před maďarskou cestou.

„Maďarská demokracie prý chřadne. Opravdu? Nekonají se tam snad volby? Konají. Jsou ty volby demokratické? Jsou. Platí jejich výsledky? Platí. Kdo tam vládne? Aha, tady zřejmě je ten problém. To, v čem se Maďarsko od mnohých zemí EU liší, je to, že tam skutečně vládne ten, kdo volby vyhrál, a ne kašpárci poklonkující nikým nevoleným aktivistům z darmožroutských neziskovek, obvykle vydržovaným z korporátních peněz a sosajícím ze státních cecíků. Ano, darmožroutské neziskovky, to je to, co se Pekarové Adamové líbí. Ale s tím ať jde klidně do háje,“ kontroval mediální expert na adresu slov političky.

České novináře v souvislosti s osočováním Maďarska označil za „partičku presstitů, kteří jsou obvykle v cizích službách“ a „plivou na vlastní zemi“.

Poukázal také na stav české justice, která podle názoru mediálního experta rozhoduje místy až proti zdravému rozumu. Pekarová-Adamová maďarskou justici předtím označila za „zkrocenou“.

„Zkrocená justice! To zní také impozantně. Zvláště pak v zemi, kde justice a orgány činné v trestním řízení jsou tak nezávislé, že jsou nezávislé i na zdejších zákonech, nemluvě o zdravém rozumu. Přičemž jejich oblíbenou disciplínou je pinkání si se starosty, zastupiteli i dalšími funkcionáři sem tam, nahoru a dolů, od soudu k soudu, léta a léta, čehož jediným výsledkem je, že ochota kamkoli kandidovat klesá a klesá, neboť komu by se taky chtělo trávit život ve funkci s obavou, že ať uděláš, co uděláš, stále jsi jednou nohou v blázinci a druhou v kriminále. Takhle to dopadá, když se větším nebezpečím, než je sama korupce, stane boj proti ní,“ myslí si Petr Štěpánek.

„Brusel je mrtev“

Na chování některých politiků a elit, které jsou historicky servilní k Bruselu, upozornil analytik Štěpán Kotrba.

„Vždycky prosti sobě stojí idioti a ti, kteří se nechtějí stát jejich oběťmi,“ odpověděl pro Parlamentní listy na otázku, jak na koronavirovou krizi reagovala Evropská unie a dodal: „Pomůžeme si sami. Pomůže nám Čína a nedej bůh, aby nám muselo pomáhat Rusko. To poslalo do Itálie odborníky na očistu techniky a likvidaci mrtvol. Brusel je mrtev. Kdo to nepochopil, tomu to dojde za půl roku, až se sejde jediný orgán, který má mandát nakopat hloupé bruselské byrokraty do prdele – Rada premiérů zemí EU.“

„Babiš ukázal, že pro něj jsou znalosti víc než politická moc. (Roman - red.) Prymula dal krizovému řízení logiku a smysl, který si já osobně pamatuju z dob před více než třiceti lety. Nyní jde spíše o logistická, policejní a bezpečnostní opatření, a tak se šéfem krizového štábu stává Hamáček jako ministr vnitra. To je věcný manažerský krok. Podívejte se okolo nás. A podívejte se do Itálie, Francie nebo Španělska. Tam bych dnes opravdu žít nechtěl,“ uvedl.