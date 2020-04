„Fiala ponese osobní odpovědnost za mrtvé.“ Předseda ODS se ohradil proti prodloužení nouzového stavu a pěkně to schytal

Předseda ODS Petr Fiala se na svém facebookovém účtu pustil do vlády a jejího chování. Podle jeho názoru totiž nejedná otevřeně. Kromě toho vládě vytkl také další prodloužení nouzového stavu, které již avizoval premiér Andrej Babiš. Na Fialu se za to ale snesla vlna kritiky.

Petr Fiala na sociální síti otevřeně prohlásil, co si myslí o jednání vlády. Nebral si při tom servítky a hovořil o lhaní.

„Vláda si nabíhá tím, že nejedná otevřeně. Nejde o banální věci. Jde o životy lidí a ekonomické přežití. Vláda lhala, opravdu lhala, ve věci ochranných pomůcek. Nejprve pro zdravotníky, dnes pro seniory. To se opakuje znovu,“ píše v úvodu.

Poukazuje také na to, že od začátku po kabinetu chtějí, aby byl otevřený a říkal pravdu. „My chápeme, že se něco nepovede, že se udělají nějaké chyby. Ale snáze se překonávají, když prostě řekne na rovinu, jak to je: Kolik je kde ochranných pomůcek, kde chybějí, proč tam nejsou, kolik je jich třeba. A lidé třeba pomohou. Vždyť to vidíme na obrovské solidaritě s rouškami,“ doplnil.

Nouzový stav v ČR

Zdůraznil přitom, že si „tu teď nehraje na opozici“. „Ale mluvím za lidi, kteří se na mě opravdu zoufale obracejí jako na poslance nebo předsedu strany, kteří říkají: „My od té vlády slyšíme jenom lži“,“ dodal.

K facebookovému příspěvku pak doplnil ještě odkaz na rozhovor pro Seznam Zprávy, v němž se vyjádřil také k nouzovému stavu v Česku. Ten má skončit v sobotu 11. dubna, ale premiér Andrej Babiš už avizoval, že po Sněmovně bude chtít schválení prodloužení o další měsíc. Proti tomu se ale Fiala ohradil, a dodal, že je ochoten kývnout maximálně na další dva týdny, víc ne.

„Očekával bych od vlády, pokud chce prodloužit, že přijde s jasnou žádostí, s odůvodněním, proč to chce, a také předloží návrh opatření, s nimiž počítá. I pak si myslím, že nouzový stav můžeme prodloužit na nějakou minimální dobu, podle mě tak maximálně na čtrnáct dní. Určitě ne na měsíc a určitě ne dát vládě bianco šek,“ vysvětlil svůj názor na věc.

Dodal také, že snahou nás všech musí být návrat života v zemi do normálních kolejí. A to všude tam, kde je možné, aby se opatření rozvolňovala, kde to umožní zdravotně-epidemiologická situace.

„Většina restrikcí je dnes stanovena Ministerstvem zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, k čemuž ministerstvo nouzový stav nepotřebuje. Proč jej vlastně prodlužovat? Jenže pak vláda udělala kličku, když začala přijímat opatření v jiném režimu, když ustavila Ústřední krizový štáb,“ dodal.

Rozhodně tak bude chtít po vláda vysvětlit, proč vůbecpotřebuje a jaká konkrétní opatření se chystá prodlužovat nebo jaká nová uskutečnit. Zmínil ale rovněž i to, že jsou tu jisté pochybnosti, když vláda mění režim přijímání opatření.

Kromě toho doplnil, že i nadále budou kritizovat vládu tam, kde dělá chyby. „Jedna věc jsou řeči, druhá činy. Andrej Babiš může mít krásně napsaný projev, jak jsme všichni jednotní, jak budeme spolupracovat a mít podané ruce. Jediný, kdo podal ruku a choval se otevřeně i odpovědně, je opozice. My jsme umožnili vládě jednat ve zrychleném režimu, podpořili jsme všechny její návrhy. A oni z 38 našich opozičních návrhů schválili jediný. Všechno ostatní smetli,“ vysvětlil.

„Byl bych mnohonásobně lepší.“

Když pak přišla řeč na to, jak by se s celou situací eventuálně popasoval v pomyslné roli premiéra sám Fiala, uvedl:

„Troufnu si tvrdit, že bych byl mnohonásobně lepší. Protože já jsem člověk systematický, který ctí pravidla, instituce a systémy. Ve chvíli, kdy čelíte nějaké kritické situaci, tak státy a veřejné instituce mají vypracovány plány krizového řízení, abyste nad tím nemuseli přemýšlet, zdržovat se a improvizovat.“

Podotkl tak, že zde není čas na „babišovskou permanentní politickou propagandu“, která fungovala v časech konjunktury, zatímco v krizi je to obrovská překážka. „Máme systémy krizového řízení, máme dokonce i pandemický plán. Všechno je do detailů sepsáno. Máme zkušenosti s povodněmi, s orkánem nebo lihovou aférou. Stačilo, aby vláda jednala normálně, sáhla do šuplíku a všechno spustila,“ myslí si.

Dále znovu zmínil otevřenost vůči lidem a opět narážel na nedostatek ochranných pomůcek.

„Samozřejmě chyby v tak stresové situaci by udělala každá vláda, i ta pod mým vedením. Ale rozhodně ne tak závažné, protože bychom postupovali podle standardních postupů krizového řízení,“ uzavřel věc.

„Fiala ponese osobní zodpovědnost za mrtvé,“ volají lidé

Lidé však na slova Fialy nereagovaly zrovna pozitivně. Spousta z nich psala, že to snad předseda ODS nemyslí vážně.

„Dobře, jsem pro zrušení, ale Fiala ponese osobní zodpovědnost za mrtvé, osobní!“ vyjádřil rázně svůj názor jeden z uživatelů.

Další komentující pak podotkla, že „větší sobeckost dneska nečetla“. I ostatní si myslí, že je neuvěřitelné, co si dovolí tvrdit.

„Takže nebudete pro prodloužení, ale za to budete riskovat a vědomě hazardovat se zdravím občanů České republiky? Já tedy nevím, ale opravdu si za tím stojíte, když čísla neustále stoupají?“ ptají se další.

Pár jedinců označiloza sebestředného blázna či za hyenu, protože si dělá politickou kariéru v době krize.

Jiní mu vytkli to, že sám nedělá nic, tak jen kritizuje a snaží se „být chytrý“.

„Kdybyste byli ve vládě, tak jsou dodnes otevřené hranice, nezavřeli byste podniky, nenosily by se roušky, zato bychom měli možná už tisíce mrtvých. V této situaci se ochranné pomůcky shánějí velmi těžko, tak si nechte své hloupé rozumy. Stejně nic jiného než plamenně kritizovat neumíte..Vy jste opravdu figurka k pohledání...“ stálo v dalším komentáři.

Další mu radili, aby se zastavil a regulérně si nafackoval: „Jako průměrný politik s neznalostmi virologie budete vykřikovat do tmy o tom, kdy má skončit stav nouze?“