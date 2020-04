„Zda má NATO v pronajmu i to ruské letadlo?“ Poslanec Ondráček si utahuje z výroků stoupenců Severoatlantické aliance

Jeden z velkokapacitních letounů An-124, prostřednictvím nichž se dopravují respirátory a roušky z Číny do Česka, včera již potřetí přistál v Pardubicích. Ten ukrajinský stroj byl zajištěn v rámci komerčního programu Severoatlantické aliance SALIS. O přistání letadla na své stránce na Twitteru včera informoval ministr obrany ČŘ Lubomír Metnar.

„Třetí Ruslan se zdravotnickým vybavením z Číny přistál v Pardubicích. Díky využitým hodinám z aliančního programu strategické přepravy SALIS jsme prostřednictvím tří letů dostali do ČR miliony roušek, respirátorů a dalšího materiálu,“ sdělil český ministr.

Pronájem ruského letadla An-124

Ministerstvo vnitra ČR pronajalo i další letoun An-124, a to u ruské společnosti Volha-Dněpr Airlines. Ruský Ruslan by měl dorazit do Pardubic již ve středu. Podle slov představitele tiskového oddělení ministerstva vnitra Adama Rözlera Česko sjednalo ruský letoun s tím, aby urychlila proces dodávky zdravotnického materiálu z Číny.

Dříve poradce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jiří Verner prohlásil, že právě díky členství v NATO má Česko možnost získávat potřebné stroje v krizové situaci. „Potvrzuje se, že armáda je díky členství v Alianci a účasti v takových programech NATO v krizové situaci schopná získat rychle adekvátní nástroje a pomoc,“ uvedl Verner.

Český poslanec Zdeněk Ondráček na své stránce na Facebooku okomentoval situaci kolem pronájmu ukrajinského a ruského letounu Ruslan. Vyjádřil totiž svou nespokojenost s tvrzením, že si Česko může pronajímat tyto letouny výhradně díky NATO.

„Přátelé, před pár dny jsem se od vřeštících demagogů dozvěděl, že materiální pomoc z Číny přepravujeme ukrajinskými Ruslany jen díky NATO, které je má v tzv. pronájmu. Podotýkám, že Ukrajina není v NATO. Mohli by mi tito lidé nyní sdělit, zda má NATO v pronájmu i to ruské letadlo Dněpr-Volha, což je bratr Ruslana?“ napsal český politik.

Dále český poslanec sarkasticky podotkl, že v případě, že se zdravotnický materiál do Česka z Číny bude dovážet prostřednictvím ruského stroje, tak by to mělo vyvolat zápornou reakci ze strany řady veřejných činitelů. „Jestli nám to sem vozí Rusko, tak přeci hrozí nebezpečí a všichni rusofobové v čele s Jandou a Štětinou by měli ležet v Pardubicích na přistávací ploše a zabránit přistání toho ruského obra,“ zmínil Ondráček.