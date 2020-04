Ve hře je prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Krizový štáb to navrhne vládě

Na tiskové konferenci po dnešním jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf Jan Hamáček prohlásil, že štáb chce, aby vláda požádala Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 11. května. Podle posledních údajů má nouzový stav skončit v sobotu 11. dubna, ale nově by se mohl prodloužit o 30 dnů.

Ve středu 1. dubna se poprvé sešel krizový štáb v plné sestavě, a to poté, co Jan Hamáček v jeho čele nahradil epidemiologa Romana Prymulu.

Pokud jde o samotné prodloužení nouzového stavu, Hamáček se k němu blíže vyjádřil na tiskové konferenci.

„Je to prodloužení o dalších 30 dnů. Vláda má pravomoc pouze 30 dnů, a jakmile vyprší, tak musí žádat Sněmovnu,“ dodal.

Podle všeho by měl tento návrh nakabinet projednat dnes odpoledne. Následně by toto opatření zamířilo ke schválení do Sněmovny. Ta by se jím měla zabývat příští týden. Připomeňme, že ČR je ve stavu nouze od čtvrtka 12. března od 14.00 hod. Aktuálně nouzový stav trvá zatím do 11. dubna.

Podle Hamáčka však prodloužení tohoto stavu nijak nesouvisí například s ekonomickými opatřeními vlády směrem k podnikatelům. Ta trvají pouze do konce dubna.

„Nemá to žádnou vazbu na konkrétní opatření, která vyhlašuje vláda. Potřebujeme vědět, na jak dlouho a v jakém režimu se pohybujeme,“ uvedl šéf štábu.

Setkání štábu se zástupci opozice

Ústřední krizový štáb ČR se dnes také poprvé sešel i se zástupci opozičních parlamentních stran. Mezi ně patří senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček za ODS, prezident stomatologické komory Roman Šmucler za TOP 09, poslanec Vít Kaňkovský za KDU-ČSL a ekonom Filip Matějka za Piráty a STAN.

„Byla to velmi věcná diskuse a ukázalo se, že jsme schopní ty věci řešit věcně a táhnout za jeden provaz,“ doplnil.

Úkoly krizového štábu

Hamáček uvedl, že na dnešním jednání štábu informoval jeho členy o společném fungování: „Seznámil jsem všechny členy s tím, jak bude štáb fungovat.“ Rovněž se dle něj ukázalo, že je štáb schopen věcně řešit problémy i s nominanty opozice

Pokud jde o hlavní úkoly daného štábu, Hamáček si v první řadě klade za cíl pokračování v dodávkách ochranných pomůcek a jejich distribuci.

„Máme přehled o tom, kde je co objednáno, a máme harmonogram, kolik věcí jsme kam poslali. V současné době hasiči vyskladňují 800 tisíc respirátorů a 3 miliony roušek,“ řekl k věci Hamáček.

Do zajištění ochranných pomůcek chce přitom Hamáček zapojit i domácí výrobce. Dalším bodem na programu je pak řešení situace v domovech seniorů, kteří jsou nejzranitelnější skupinou.

Dále vedení krizového štábu vytvořilo několik pracovních skupin. Vznikly například týmy pro distribuci a nákup ochranných prostředků, mediální a zdravotní skupina či poradní tým ekonomů, který bude řešit dopady omezení v souvislosti s nákazou koronavirem na společnost.

Koronavirus v ČR

Podle nejnovějších informací je v Česku k dnešnímu dni celkem. Denní nárůst tak opět činí okolo deseti procent. Jak vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví, zatím se uzdravilo 45 lidí a 32 pacientů zemřelo. Ve vážném stavu v nemocnici má být podle pondělních údajů ministerstva 64 lidí, hospitalizováno je asi 300 pacientů.

Nárůst o 329 nakažených denně je zatím druhým nejvyšším v Česku. Více pacientů přibylo pouze minulý pátek, kdy to bylo 373 nemocných. Bylo provedeno 55 017 testů, mezi které se počítají i ty opakované u stejného člověka.

Nejvíce nemocných je stále v Praze, kde je téměř 900 nakažených. Následuje Středočeský kraj. Naopak nejméně případů má Královéhradecký, Jihočeský a Liberecký kraj, kde je okolo stovky nakažených.