Hamáček se vyjádřil k prohlášení WHO a kvalitě zdravotnického materiálu z Číny

„Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.“ Takto Hamáček, který od pondělí stojí v čele Ústředního krizového štábu, charakterizoval užitek nošení roušek mimo domov. Právě Česká republika je jednou ze zemí, kde se nošení roušek stalo povinným.

„Asijské země je používají, povinné nošení zavádějí postupně i evropské země. Podle mě to má velký smysl. Prohlášení WHO upřímně řečeno nechápu. Během pár týdnů budeme vědět, kdo měl pravdu,“ poznamenal Hamáček v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dříve кoordinátor krizové pomoci z WHO Michael Ryan uvedl , že nic nenaznačuje tomu, že by všeobecné nošení roušek mělo pomoci v boji proti koronaviru. Podle něj naopak roušky mohou představovat riziko, pokud je lidé nesundávají správně. Právě tehdy totiž hrozí, že by se mohli nakazit. Kvůli tomu WHO nošení roušek nedoporučuje, pokud člověk není sám nakažen.

Proti tomu se například ohradil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

„WHO by měla mlčet, tiše šoupat nohama a neudělovat nepodložené rady. Neskutečné, co v této krizi různé nadnárodní organizace předvádějí,“ napsal na sociální síti.

Čínský materiál je v pořádku

„Nakupujeme ochranné prostředky s certifikátem kvality bez prostředníků přímo u výrobců. Dodávky organizované ministerstvem vnitra jsou bez problému, nezávislé posudky potvrdily vysokou kvalitu. Při tak obrovské poptávce v celé Evropě však nikdy nelze vyloučit, že se někdo pokusí prodat nekvalitní věci,“ uvedl.

Dodávky čínského zdravotnického materiálu se setkaly s kritikou mezi některými představiteli politické i veřejné sféry. Senátor Václav Láska například obvinil Hamáčka z údajně podlézavého postoje k Číně, zatímco ta ve skutečnosti na prodeji roušek a dalšího materiálu vydělává nemalé peníze.

„Senátor Láska mě obviňuje, že zneužívám krize, abych podlézal Číně. Nikoliv, pane senátore, snažím se, aby se naši zdravotníci nemuseli oblékat do pytlů na odpadky jako v New Yorku,“ reagoval na toto nařčení Hamáček.