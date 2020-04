Počet obětí koronaviru roste. Vláda chce prodloužit nouzový stav do 11. května. ODS je proti

Nouzový stav může být pokušení. Vidíme, že někteří ministři už zkouší, co projde. Snahou nás všech musí být co nejrychlejší návrat našich životů do normálních kolejí. Pokud chce vláda nouzový stav prodloužit, musí přijít s odůvodněním a říct, jaká opatření během této doby zavede. pic.twitter.com/Wzyb103trR