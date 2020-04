Nárůst zpomalil. Aktuálně je v Česku 3604 případů COVID-19

V pondělí a úterý lékaři zaznamenali nárůst potvrzených případů, když za úterý přibylo 307 nových nemocných. Zároveň se ale také zvyšoval denní počet provedených testů, v úterý dokonce padl dosavadní „rekord“, když bylo odebráno 6206 vzorků. Celkově tak bylo provedeno 60 990 testů.

Aktuálně je tedy v Česku 3604 nakažených novým koronavirem COVID-19. Mezitím se 61 pacientů vyléčilo a 40 osob nákaze podlehlo. Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, kde je 943 nemocných. Podle úterních údajů bylo v nemocnicích hospitalizováno 312 pacientů, u 70 z nich mělo onemocnění těžký průběh.

Prodlouží vláda nouzový stav?

Ve středu večer po jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že kabinet chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní.

O prodloužení krizového stavu musí rozhodnout Poslanecká sněmovna. Hlasovat by o tom měla příští týden. Nouzový stav v ČR platí od 12. března 14.00 hodin kvůli pandemii koronaviru.

Podle Vojtěcha epidemiologická situace v Česku i v zahraničí vyžaduje, aby byl nouzový stav prodloužen. Tvrdí, že je to nutné i z hlediska zajištění ochranných prostředků.

Návrh na prodloužení nouzového stavu přišel z Ústředního krizového štábu. Jeho předseda ministr vnitra Jan Hamáček míní, že tento krizový stav je vhodný režim pro zvládání COVID-19. Hamáček zdůraznil, že trvání nouzového stavu by neovlivnilo případné zmírňování restriktivních opatření, pokud by byla dobrá epidemiologická situace.

Situace v ČR

Co se týče dalších novinek, tak vláda schválila program Antivirus. Uvádí se, že stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí, kteří jsou v karanténě, a také mzdy pracovníků uzavřených provozů. Jednat se má o částku do 39 tisíc korun. Pakliže se bude jednat o omezení kvůli výpadku pracovníků, surovin nebo poklesu poptávky, jednat se bude o 60 procent a do 29 tisíc korun.

Změny platí i pro živnostníky, kteří jsou postiženi pandemií. Podle Aleny Schillerové dostanou 25 tisíc korun. Je však nutné, aby podnikatel o podporu zažádal a splnil několik podmínek předložením čestného prohlášení. Podmínky jsou například pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent a také minimálně hrubé příjmy 180 tisíc korun za loňský rok.

Pro živnostníky platí také to, že budou mít nárok na měsíční dávku ve výši 15 tisíc korun a ošetřování dětí do 13 let. Podnikatelé však žádný nárok na náhradu škod kvůli nouzovému stavu mít nebudou. Po dobu 6 měsíců jsou jim odpuštěny minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění.