ČR dostala z Bruselu jasný vzkaz. Orgány EU čím dál víc připomínají obranu Berlína v dubnu 45, reaguje Konvička. Oč jde?

Na facebookovém účtu s názvem Konvičkova 7Republika.cz se její autor Martin Konvička vyjadřuje k aktuální situaci ve světě a v Evropě, orgánům EU i tématu migrace a kvótám. A dokonce si neodpustil ani srovnání s rokem 1945. Co tento protiislámský politický aktivista uvedl?

Konvička na svém Facebooku odkazoval na článek na portálu ČT24, v němž se píše, že Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že Česko, Polsko a Maďarsko porušily odmítáním uprchlických kvót své povinnosti. Dotyčný se tuto informaci snažil zasadit do aktuální situace, kdy celý svět neřeší nic jiného než koronavirus.

„Před pár měsíci by to byla zásadní zpráva. Dnes je to k smíchu. Respektive to bude k smíchu, jakmile si vláda konečně uvědomí, že žádní „evropské dotace“ nebudou, a když budou, budou inflačně znehodnoceny ještě dřív, než je příslušní čerpači odkloní na účty spřízněných firem,“ myslí si Konvička.

V další části se pak věnuje vrcholným orgánům Evropské unie. Podle něj je tady totiž patrná jistá podobnost s rokem 1945.

„Vrcholné orgány EU, včetně tohoto „soudu“, čím dál víc připomínají obranu Berlína v dubnu 45. Blouzní o konečném vítězství a sní o neexistujících posilách a tajných zbraních. Země BeNeLuxu jsou přitom epidemií (přepočteno na počet obyvatel) postiženy srovnatelně s Francií, a bude hůř. V rozměrech týdne začne hromadné umírání v Německu, které přinese paniku a další Rozvrat. Pak nastane Ramadán a „neklid“ imigrantských komunitách,ů předpovídá dotyčný s tím, že pak se budou „orgány EU“ jen divit.

„Už aby se EU rozpadla, je k ničemu, úplně zbytečná,“ stálo v jednom z komentářů.

Lidé na jeho slova reagovali různě. Někteří psali, že je to pasé, protože EU „už zvoní hrana“ a že se unie stejně brzy rozpadne. A někteří dokonce uváděli, že by si to přáli.

Zazněly ale i další názory: „Tak vzhledem k tomu, že to nejde zpětně vymáhat a kvóty už skončily, jde jenom o bezvýznamnou formalitu prokazující debilitu EU.“

Porušení povinností ze strany ČR, Polska a Maďarska

V daném článku, na který Konvička odkazoval, se uvádí, že Česko, Polsko a Maďarsko odmítáním povinného přerozdělování žadatelů o azyl nesplnily své povinnosti plynoucí z práva Evropské unie. Uvedl to Soudní dvůr EU, který si stojí za tím, že se tato trojice zemí nemohla dovolávat toho, že odmítáním migrantů chrání svou vnitřní bezpečnost. Stejně tak soud nebral v potaz argument, že byl systém z roku 2015 nefunkční.

A co to vlastně znamená? Evropská komise tyto země zažalovala u soudu v Lucemburku s cílem domoci se dodržování unijního práva. Právníci daných států se ale domnívají, že verdikt nebude mít praktický význam. Důvodem je to, že přerozdělování azylantů podle povinných kvót již skončilo a rozsudek tedy nemůže zajistit nápravu.

K věci se vyjádřil i premiér Andrej Babiš, podle kterého je zásadní zejména to, že země nebude přijímat žádné migranty a že kvóty v mezičase skončily.

„Důležité je, že nemáme nic platit. Komise si uplatňuje nějaké náhrady za řízení. Podstatné je, že žádné migranty brát nebudeme a že ty kvóty v mezičase skončily. A to díky nám hlavně,“ uvedl Babiš.