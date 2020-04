Babiš prozradil, kdy by se život v Česku mohl vrátit do běžných kolejí

Nejen Česko zažívá v posledních týdnech těžké chvíle. Světem se šíří koronavirus, což ovlivňuje životy mnohých lidí. Spousta z nás si tak klade otázku, kdy by se asi tak život v naší republice mohl zase vrátit do normálu. Na tuto otázku se nyní pokusil odpovědět český premiér Andrej Babiš.

Podle Babiše by se tak mohlo stát koncem května či v červnu. Dotyčný také dodal, že zlomovým obdobím z hlediska epidemie koronaviru bude konec dubna, protože právě v tuto dobu se očekává vrchol epidemie. V zemi by tak mohlo být nakaženo zhruba 10 000 až 15.000 lidí. Zaznělo to v rozhovoru pro portál blesk.cz.

„Jsem optimistický, vývoj je celkem pozitivní, mám křivky, jak to vypadá v Itálii, Španělsku, Rakousku, v průměru Evropy jsme na tom velice dobře,“ doplnil Babiš.

Premiér také prohlásil, že si Česko při zvládání epidemie bere příklad ze Singapuru či Hongkongu.

A promluvil také o zmiňovaném zlomovém období: „Mohlo by to začít klesat, někdy kolem května, v červnu bychom se mohli vrátit do úplného normálu.“

Přitom zdůraznil, že stát udělá pro červnový „návrat do normálu“ všechno, co bude v jeho silách. Hodně prý ale záleží také na situaci ve zbytku Evropy.

První rozvolňování opatření

Co se týče prvního rozvolňování přijatých opatření, mohlo by k němu dojít po Velikonocích. V praxi by to znamenalo, že by se zprvu mohly otevřít například menší obchody. To by ale nic neměnila na tom, že by bylo i dále nutné v nich dodržovat určitá pravidla. Zákazníci by tak od sebe stále museli mít dostatečný odstup a dbát na hygienické zásady.

V případě rozvolňování omezení se kabinet dle Babiše inspiruje postupem, který zaujali v Koreji, Singapuru či Hongkongu.

Poté, co by došlo k otevření některých obchodů, by mohlo následovat otevření škol. Až pak by přišly na řadu kantýny a na závěr pak restaurace či bary.

„Musíme přežít ty Velikonoce nějakým způsobem doma a v klidu. Doufejme, že se podaří zploštit tu křivku nákazy. Po Velikonocích budeme chtít konkrétní plán otevírání těch zařízení,“ řekl.

Koronavirus v ČR aktuálně

Podotkl také, že je důležité respektovat specifické vlastnosti každého podniku. Co se však týče zavádění nových opatření, uvedl, že kabinet další omezení zavádět nechce.

Podle nejnovějších informací z dnešního rána je v Česku aktuálně celkem 3604 nakažených novým koronavirem COVID-19. Mezitím se 61 pacientů vyléčilo a 40 osob nákaze podlehlo. Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, kde je 943 nemocných. Podle úterních údajů bylo v nemocnicích hospitalizováno 312 pacientů, u 70 z nich mělo onemocnění těžký průběh.

V pondělí a úterý lékaři zaznamenali nárůst potvrzených případů, když za úterý přibylo 307 nových nemocných. Zároveň se ale také zvyšoval denní počet provedených testů, v úterý dokonce padl dosavadní „rekord“, když bylo odebráno 6206 vzorků. Celkově tak bylo provedeno 60 990 testů.

Vzhledem k údajům tak lze říci, že středa byla v Česku ve znamení zpomalení nárůstu počtu případů nákazy koronavirem, za den nakažených přibylo 281.