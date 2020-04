Štěpánek zpochybnil prospěšnost ČT v její stávající formě. „Potřebuje dietu, ne další peníze,“ tvrdí

Reakce Štěpánka

Generální ředitel ČT Petr Dvořák v rozhovoru pro Hospodářské noviny vyslovil potřebu navýšit koncesionářský poplatek z důvodu nedostatku financí. „Kdybych si mohl říct, co bychom potřebovali, tak bych zvýšil koncesionářský poplatek o patnáct korun, na 150 korun. To dělá pět korun za den a za to poskytujeme službu, která je skvělá. Navýšení by mohlo být jen dočasně, například do roku 2022 nebo 2024, a mohl by se hledat i jiný, modernější systém financování,“ uvedl Dvořák.

Tento nápad očekávaně neunikl odborníkovi v mediální oblasti Štěpánkovi, jenž věnoval úvahám o úloze veřejnoprávního média celý svůj článek napsaný pro Neviditelného psa. Přichází tam dokonce i s konkrétním nápadem, jak by měla Česká televize ve své obtížné finanční situaci postupovat. Jeho snaha najít uspokojivé řešení vyvěrá hlavně z toho, že zvýšení televizních poplatků vnímá jako zcela nevhodné opatření. „Je to naprostá nehoráznost, když právě v tento čas přichází generální ředitel České televize Petr Dvořák s požadavkem na zvýšení televizních poplatků. Je to do nebe volající drzost, neboť teď bude naopak potřeba šetřit, kde se dá, a lidem co nejvíce ulevit,“ pohoršuje se.

Štěpánek rovněž dodává, že koncesionářské poplatky by se měly naopak snížit, případně úplně zrušit. Svou argumentaci zakládá hlavně na tom, že se snaží odpovědět na otázku, k čemu je nám vůbec Česká televize ve stávající podobě?

„Aby nám selektovala informace na ty, které smíme slyšet a které ne? Aby nám vnucoval eurofilní, multikulturní a neomarxistickou propagandu? Aby místo hlavních zpráv vysílala podivný, nastavovaný spotřebitelský magazín? Aby nám v hlavním vysílacím čase pouštěla staříky Vinnetoua, Angeliku, Vacátka, Schimanského a Columba? Aby nás ještě třicet let po Velké sametové krmila seriály z dob reálného socialismu? Aby týden, co týden drancovala archiv a vyráběla nekonečné střihové pořady s Bohdalkou, Menšíkem, silvestry a kouzelníkem, co nikdy nepřijde? Aby zdaleka největší balík peněz utrácela za licenci na ryze komerční formát StarDance? Aby za naše peníze krmila darmožrouty z politických neziskovek? Aby politicky korektně prznila duše už i našim dětem? Aby byla zdrojem obživy pro pravdoláskovní hochy a děvčata, co spolu mluví? Abychom si nádavkem vydržovali zcela benigní Radu České televize?“ ptá se.

Mediální expert se také pozastavuje na tím, proč musí mít televize veřejné služby šest kanálů, když podle jeho názoru na nich v podstatě nemá co vysílat a vaří z vody. Připomíná vzhledem k tomu nedávné spuštění nového kanálu ČT3 zaměřeného na nejvíc ohroženou koronavirem skupinu obyvatel, respektive na seniory. „Nyní si Česká televize dokonce zcela v rozporu se zákonem svévolně zřídila další program ČT3. Prý jako pomoc seniorům v době koronavirové krize. Je to samozřejmě nesmysl. Jde jen o další drancování archivu a záminku, proč a jak z veřejnosti a politiků mámit peníze navíc. Jak vidno, už to začalo,“ poznamenává.

Štěpánek dokonce věnoval tomuto tématu svůj příspěvek na Facebooku, kde se podělil o předpoklad, že producenti ČT údajně podceňují inteligenci důchodců.

„Dle programové nabídky, kterou Česká televize nabízí na svém novém kanálu ČT3, si na Kavčích horách zřejmě myslí, že co senior to prostomyslný dement. Dovoluji si proto zdvořile upozornit, že Paulu McCartneymu je 78, Ringovi Starrovi ještě o dva víc a Micku Jaggerovi naopak o rok míň. To jen tak pro ilustraci a pro úvahu, zdali všichni dříve narození křepčí nadšením, když jim veřejnoprávní televize servíruje ausgerechnet kuchaře Kuřátka a jiné podobné opusy,“ stojí v jeho příspěvku.

Pokud však jde o další způsob, jak by vedení České televize mohlo ušetřit, nabízí Štěpánek například snižování zaměstnaneckých platů, jenž jsou podle něj výstižným příkladem nehospodárnosti a rozmařilosti veřejnoprávní instituce. „Patnáct manažerů ČT si loni ke svým tučným platům navíc ještě rozdělilo odměny ve výši takřka 50 milionů korun. Asi za skvělou práci. Víc než tři mega na osobu. ‚Kdo z vás to má?´ otázal by se klasik. Generální ředitel České televize bere víc než prezident a premiér dohromady. Kolik dostávají klíčové tváře obrazovky veřejnoprávní televize ani nesmíme vědět, neboť dle generálního ředitele Petra Dvořáka jsme k tomu jako společnost ještě nedorostli. To už je úplný výsměch,“ poznamenává expert.

Kromě toho je Štěpánek přesvědčen, že dotyčná instituce má dost možností, jak k otázce ekonomie přistoupit. Myslí si totiž, že by se mohla uchýlit ke sloučení dvou veřejnoprávních médií.

„V přelidněné, obézní, zpohodlněné, sádelnaté instituci je příležitostí k odtučňovací dietě víc než dost. Nabízí se rovněž možnost využít technologické konvergence vysílacích platforem a Českou televizi a Český rozhlas spojit do jedné instituce. Prostě využít jejich synergie. Už před lety jsme tuhle eventualitu s iniciativou eStat.cz – Efektivní stát konzultovali se šéfy celoplošných privátních rádií. Dle jejich odhadu by provoz takové instituce mohl být až o třetinu levnější,“ uzavírá.