Nouzový stav může být prodloužen na kratší dobu

O prodloužení krizového stavu musí rozhodnout Poslanecká sněmovna. Hlasovat by o tom měla příští týden. Nouzový stav v ČR platí od 12. března 14.00 hodin kvůli pandemii koronaviru.

„Třicátý duben je fajn, alespoň si to všichni zapamatují, teď je to uprostřed měsíce,” řekl premiér v České televizi. Uvedl, že tento termín podpoří. „Za mě, my s tím budeme souhlasit,” řekl.

Proti prodloužení nouzového stavu se již dříve vyslovoval předseda občanských demokratů Petr Fiala. Podle něj členové vlády zkouší, co vše jim ještě projde. „Pokud chce vláda nouzový stav prodloužit, musí přijít s odůvodněním a říct, jaká opatření během této doby zavede,“ uvedl Fiala pro Českou televizi.

Podobně i Piráti chtějí, aby vláda lépe informovala o tom, kdy a za jakých podmínek budou zmírňována současná restriktivní opatření. V TOP 09 uvedli, že budou hlasovat za maximálně dvoutýdenní prodloužení.

Proti prodloužení nouzového stavu do 11. května se vyslovili i komunisté, o které se nynější koalice opírá. Podle jejich předsedy Vojtěcha Filipa připraveni podpořit prodloužení nejdéle do konce dubna.

„Je to i lhůta, pro kterou platí některá opatření, která vláda zatím přijala. Naši poslanci jsou připraveni sejít se, pokud by nákazová situace byla taková, že by bylo třeba dalšího prodloužení. Nemyslím, že se to má dělat hned z jedné vody načisto na 30 dnů,“ podotkl Vojtěch Filip.

Babiš se dříve pokusil odpovědět na otázku, kdy by se život v republice mohl zase vrátit do normálu. Podle Babiše by se tak mohlo stát koncem května či v červnu. Zlomovým obdobím z hlediska epidemie koronaviru bude podle něj konec dubna, protože právě v tuto dobu se očekává vrchol epidemie. V zemi by tak mohlo být nakaženo zhruba 10 000 až 15 000 lidí.

„Jsem optimistický, vývoj je celkem pozitivní, mám křivky, jak to vypadá v Itálii, Španělsku, Rakousku, v průměru Evropy jsme na tom velice dobře,“ doplnil Babiš.

V současnosti je v zemi evidováno 3 805 nakažených novým koronavirem. 67 lidí se uzdravilo a 44 zemřelo.