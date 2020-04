Koronavirus má i exprimátor Pavel Bém. Testy si nechal udělat v soukromé laboratoři

Pavel Bém informaci o nákaze koronavirem potvrdil pátečním Hospodářským novinám. Kromě toho uvedl, že v současné chvíli na sobě nepociťuje žádné příznaky nemoci Covid-19. Nachází se v domácí karanténě, do které muselo být umístěno i několik zdravotníků, s nimiž přišel exprimátor do styku.

Bém, který působí na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, dodal, že se v polovině března vrátil z Kanady. „Pak jsem dodržoval všechna pravidla. Nosím roušku nebo respirátor,“ uvedl.

Dotyčný se chtěl na koronavirus nechat otestovat hned po příjezdu u hygieniků, ale jelikož nevykazoval žádné příznaky onemocnění, byl odmítnut. Nenechal se však odbýt a rozhodl se, že si test nechál udělat v soukromé laboratoři. Právě ta mu nákazu koronavirem potvrdila. Stalo se tak minulý čtvrtek.

V současné době tak Bém ordinuje z domácí karantény přes telefon a Skype. Nový test na koronavirus ho stejně jako jeho manželku čeká v pondělí.

Dnes jsme uvedli, že v Česku nadále pomalu klesá nárůst potvrzených případů nemoci COVID-19. Za čtvrtek přibylo 269 nakažených. Jak vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví, aktuálně je v ČR 3869 nakažených. Nejvíce případů je v Praze a Olomouckém kraji. V České republice se celkem vyléčilo 71 osob, naopak 46 lidí zemřelo.