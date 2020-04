„Skládat se budeme na lidi v tísni zas jen my,“ Vachatová z Trikolóry komentuje sbírku vyhlášenou Člověkem v tísni

Jak je uvedeno v tiskové zprávě organizace, sbírka SOS Česko je určena na pomoc nejohroženějším skupinám, které se ocitají v těžké životní situaci.

„Osobně pevně věřím, že je česká společnost silná a současnou krizi překonáme. I tak budou mezi námi lidé, kteří se ocitnou v nouzi a budou urgentně potřebovat pomoc. Proto jsme dnes vyhlásili sbírku SOS Česko na pomoc obětem koronavirové krize,“ uvedl ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek.

Za důležité považuje také podporu vzdělávání doma pro rodiče a žáky, kteří nemají potřebné technické vybavení či přístup k internetu.

„Pomáháme školákům a jejich rodičům, kteří nezvládají domácí on-line výuku. Už teď bojujeme proti hrozbě exekucí a masivního zadlužení lidí a posilujeme naši telefonickou linku pomoci. Vedle toho jednáme s vládou, poslanci i bankami a přicházíme s návrhy, které pomohou systematicky zabránit nárůstu dluhů,“ uvedl Pánek.

Vyhlašujeme sbírku SOS Česko 🇨🇿

➡️ 37893789/0300



Na dlouhodobou pomoc lidem, na které tvrdě dopadnou ekonomické následky koronavirové pandemie: samoživitelkám, sociálně slabým, lidem v insolvenci, živnostníkům, či lidem, kteří přijdou o práci.



ℹ️ https://t.co/Oi0Xvli63H pic.twitter.com/YUS0MF2OYy — Člověk v tísni (@CLOVEKVTISNI) April 2, 2020

Vachatová: Jak využít nouzový stav na ještě více propagandy a agitaci

Ne všichni však tuto iniciativu hodnotili pozitivně. Na sociálních sítích lidé připomněli vyjádření Člověka v tísni ke koronaviru z 13. března. Situaci zástupci organizace označili za výjimečnou. Podotkli, že Člověk v tísni se zabývá pomocí lidem v krizích, válkách a složitých situacích. „Podstata epidemie je však jiná,“ napsali a dále popsali, co už udělali k zabránění šíření viru.

„I my jsme své fungování přizpůsobili, omezili jsme provoz na pražské centrále, naše pobočky v Česku a mise v zahraničí řešíme jednotlivě s ohledem na situaci v místě. Naší prioritou je zachovat stávající programy a dál pomáhat lidem v tísni například v Sýrii, kde eskalují boje a v pohybu jsou statisíce lidí,“ prohlásili v organizaci.

Nacházíme se ve výjimečné situaci. Člověk v tísni se zabývá pomocí lidem v krizích, válkách a složitých situacích. Podstata epidemie je však jiná.



Přečtěte si náš celý statement ➡️ https://t.co/lTbylZbPzl — Člověk v tísni (@CLOVEKVTISNI) March 13, 2020

Toto vyjádřeni připomněla členka hnutí Trikolóra Natálie Vachatová ve svém příspěvku v blogu na portálu iDNES.cz.

„V době ‚nenouze´ chodí po českých školách a prostřednictvím projektu Jeden svět na školách vnucují vašim dětem své jediné správné a vcelku vyhraněné vidění světa. V rámci diskusního projektu Na pravdě záleží studenti debatují s partičkou tendenčních novinářů o fake news, aniž by měli možnost si vyslechnout názor oponenta, a korunu tomu nasazuje moderátor celé této tendenční a nevyvážené akce Jindřich Šídlo (kdo neví, je to ten, co loni veřejně prohlásil o Karlu Gottovi, že „zpíval především o h*vnu.“). Dětem vštěpují, často ve spolupráci s dalšími politickými neziskovkami, jako je například think-tank Evropské hodnoty, jednostranné představy o migraci a politické a genderové korektnosti, aniž by jim k tomu dal kdokoli z nás mandát,“ napsala.

„Prý: sledujte sérii filmů pro děti z projektu Jeden svět na školách, které jsme vám nyní zpřístupnili zdarma aneb jak využít nouzový stav na propagandu a agitaci,” poznamenává.

Vachatová si zároveň všímá, že omezení provozu organizace na pražské centrále vznikající v rámci reakce na epidemii dodatečně potvrzuje její skutečný záměr.

Člověk v tísni, jehož stanoveným posláním je poskytování okamžité humanitární pomoci, by se z tohoto hlediska měl dle Vachatové soustředit spíš na skutečné problémy, se kterým se Česko nyní setkalo.

„Mohli šít roušky, mohli rozvážet seniorům jídlo, mohli věnovat část ze svých miliard na nákup plicních ventilátorů do nemocnic, když na to přijde. Na to ale ty jejich peníze určené nejsou,” shrnuje.

Podle ní neziskovka spustila sbírku jen „po nátlaku médií a některých politických hnutí“ a záměry organizace s miliardovými rozpočty se jí zdají absurdní.

„Oni dokázali s dvoumiliardovým rozpočtem jen vyhlásit sbírku SOS Česko (Koronavirus), která je nic nestojí a skládat se budeme na lidi v tísni zas jen my,“ podotkla.

Sbírky kvůli dopadům koronavirové pandemie vyhlásily i další neziskové organizace, například Charita ČR, která vybrané peníze použije na pomoc lidem v nouzi, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova, opuštěným nebo starým lidem.