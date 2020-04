Ministr vnitra Hamáček navrhuje prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Je to omezení svobod, oponuje Petr Fiala

Během tiskové konference, jež proběhla po jednání vedení Ustředního krizového štábu s hejtmany, ministr vnitra a současný předseda štábu Jan Hamáček vyjádřil přesvědčení, že by nouzový stav v České republice měl být prodloužen o 30 dní, nikoliv do konce dubna. Hlavním argumentem pro tuto lhůtu je podle Hamáčka to, že na konci tohoto měsíce Česko zřejmě nebude připraveno k tomu, aby se vrátilo k běžnému životu.

„Předpokládám, že Poslanecká sněmovna se bude muset do 30. dubna sejít znova a opět stav prodloužit,” sdělil Hamáček.

Navíc podotkl, že preferuje, aby bylo předem jasné, v jakém právním rámci bude muset jednat česká vláda. Nicméně zdůraznil, že konečné rozhodnutí ohledně případného prodloužení nouzového stavu je na Poslanecké sněmovně, která se mimořádně sejde 7. dubna. Ministr vnitra následně dodal, že bude respektovat jakékoliv rozhodnutí parlamentu.

Je ukončení nouzového stavu rizikem?

Předseda ODS Petr Fiala se tvrdě ohradil proti návrhu prodloužení nouzového stavu o 30 dnů. Oznámil, že by to znamenalo další omezení svobod.

„Bianco šek na prodloužení nouzového stavu vládě nedáme. Nezvykejme si na omezování svobod. Maximálně podpoříme prodloužení nouzového stavu o 14 dní, pokud vláda předloží pádné důvody a řekne, jaká opatření v této době zavede. Musíme se co nejrychleji vrátit k normálnímu životu,“ vyjádřil svou pozici opoziční politik na své stránce na Twitteru.

Řada uživatelů vyslovila obavy ohledně rizik, která může vyvolat předčasné ukončení nouzového stavu.

„Extrémní krátkozrakost. To rychlé navrácení k normálnímu životu nás bude stát ve finále ještě delší život v karanténě. Nečekal bych, že by ODS mohla projevit tak hrubou neprozíravost,“ napsal Jiří Malík.

Uživatelka Yvette Orlit vytkla Fialovi, že nepočítá s bezpečnostními riziky pro obyvatele.

„Jste pane Fialo dost asi mimo realitu-nehodlam kvuli Vašemu ,vydírání’ ohrozit sebe či své nejbližší!!! Děkuji,” vyjádřila svůj postoj dotyčná.

Další uživatelé zdůrazňovali situaci v jiných evropských zemích, která svědčí o tom, že zatím je ješte brzo uvažovat o návratu k normálnímu životu.

„Dobrý den, pane předsedo, já myslím, že ta situace v okolních zemích je dostatečně pádným argumentem,” upozornila uživatelka Romana Rozehnalová.