Koronavirus aktuálně: Bude léto v ČR normální? Babiš opět promluvil o navrácení země do běžných kolejí

V rozhovoru padla zmínka především o návratu života Čechů do běžných kolejí. Podle premiéra by se mohlo stát, že již před Velikonocemi bude zrušen zákaz prodeje pro další obchody a také pro některá sportoviště. Dříve však mluvil o květnu až červnu. Všechno je ale podle premiéra závislé na dalším vývoji pandemie v Česku i ve světě.

„Chtěl bych, aby návrat k normálu začal mnohem dřív. Možná už v pondělí na vládě přijdeme s uvolněním určitých obchodů jako elektra, papírnictví či obuvi. Přemýšlíme o tom, že bychom uvolnili venkovní sportoviště určená pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu, letectví, kanoistiku a další,“ řekl.

Velikonoce ještě strávíme doma

Zmínil však, že vláda odmítla nápad zavřít v neděli obchody. Zdůvodnil to tím, že řetězce nabraly tisíce nových lidí, motivují zaměstnance bonusy a o práci v neděli je velký zájem. „Nemáme patent na rozum, vnímáme, co nám lidé i firmy říkají, a opatření podle toho upravujeme,“ dodal.

V dubnu nás čekají Velikonoce i oblíbené pálení čarodějnic. Vypadá to však, že obě události budou muset lidé strávit ještě ve svých domovech. K tomu Babiš řekl, že „když to půjde, tak postupně se můžeme pomalu vracet k normálu i před Velikonocemi“.

„Musím zaklepat, protože boj s virem v porovnání s jinými zeměmi zvládáme celkem dobře a nárůsty počtu nakažených nejsou tak dramatické. A to hlavně díky tomu, že jsou lidé disciplinovaní. Takže jsme na dobré cestě, ale může se to zvrtnout. Nesmí se zopakovat to, co se stalo v domovech seniorů a sociální péče, nechceme se dostat do situace v Itálii nebo Španělsku. Děkuji všem, kdo vládní nařízení dodržují,“ uvedl.

Zopakoval také, že se Česká republika postupem inspiruje v zemích, které nákazu dostaly pod kontrolu, jako je Jižní Korea či Hongkong. Prozradil, že naše republika má připraveny různé scénáře, ale podmínkou je se dostat do pozice, že se křivka nakažených bude zplošťovat.

„Proto když otevřeme obchody, některé služby a umožníme rekreační sportování, tak to musí být podle jistých pravidel a omezení. Když to půjde, tak další na řadu přijdou školy, restaurace, kulturní aktivity. S bary je ale problém, protože když lidé popíjejí, tak padají zábrany a jsou i méně zodpovědní, jak potvrzují zkušenosti ze zahraničí,“ řekl.

Školy a léto, jak má být...

Co se týče otevírání škol, Babiš prozradil, že by se určitě neotevřely mateřské a základní školy najednou, ale nejdřív by se vše zkoušelo na pilotních projektech. Dodal, že v úvahu připadají zpočátku třeba i některé dny v týdnu.

„Nevím, proč by metrové odstupy ve školách nemohly fungovat, když například to jde v Japonsku nebo na Tchaj-wanu. Klíčové jsou i rozestupy při jídle, kontrola zdraví dětí atd. Naše děti jsou rozumné, situaci určitě vnímají. A když jim to rodiče a učitelé vysvětlí, tak snad pochopí, že i ony mají svůj díl odpovědnosti vůči rodičům a prarodičům,“ dodal.

Kromě toho premiér již dříve hovořil také o metrových rozestupech mezi žáky. Ředitelé škol, ale i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga si však stojí za tím, že je něco takového nemožné.

Pokud jde o léto a všechny radosti s ním spojené, jako jsou například koupačky u vody či dětské tábory, Babiš je optimista a doufá, že již situace bude v normálu.

„Děláme vše pro to, abychom zploštili křivku nakažených na přelomu dubna a května. Pokud jde o letní tábory, tak za nějakých podmínek by jistě šly spustit, třeba s omezenými počty dětí. O tom všem bude debata,“ prohlásil.

Mimo jiné zdůraznil, že moc dobře ví, jak je to všechno psychicky náročné a že se nám všem změnil život. Opět ale vyzval, že si to teď nesmíme pokazit. „Musíme mít jistotou, že nemocnice budou mít dostatek lůžek, ventilátorů a kyslíku,“ argumentoval.

Uzavřené hranice na dva roky?

Nedávno epidemiolog Roman Prymula prohlásil, že pokud jde o hranice, mohly by zůstat zavřené třeba až dva roky. To mnohé znepokojilo. Babiš ale s jeho slovy nesouhlasí.

„S něčím takovým nepočítám. Věřím, že virus zvládneme tak, abychom se mohli v Česku zase volně pohybovat. Potíž je, že nežijeme ve vzduchoprázdnu, je důležité, aby virus porazily i ostatní státy v Evropě. Opatření tedy budeme muset přizpůsobovat podle toho, co se bude dít kolem nás. Myslím ale, že celá planeta konečně pochopila, že virus musíme porazit společně,“ uvedl.

„Vytvářelo by to náročný režim pro letecký personál a jejich zdraví, přísné dodržování karantény po příletu. Podívejte se na Čínu. Virus se jim vrací na základě navrátilců z ciziny. Naším cílem není omezovat cestování lidí. Hranice otevřeme hned, jak to bude možné,“ vysvětlil Babiš.

S tím souvisí také otevírání letišť. Ministr vnitra Jan Hamáček prohlásil, že by se brzy mohlo otevřít ruzyňské letiště. Lidé by pak mohli na dovolenou, ale následně by museli do karantény. Premiér si myslí, že by to však bylo náročné.

K otevírání pražského letiště pak ještě dodal, že je více než na rozhodnutích vlády závislé na leteckých společnostech a ty dnes v celém světě stojí.

„Postupně vše bude přecházet do běžného režimu, ale s dovolenými bych byl ještě opatrný. Pokud se bude situace v Evropě zlepšovat, musíme v prvé řadě zajistit, aby se mohlo cestovat pracovně. Tím myslím odborné pracovníky, techniky a další, kteří dělají servis nebo zprovozňují průmyslové a technologické dodávky našich firem,“ nastínil Babiš, jak by to mohlo být.

V rozhovoru mimo jiné přišla řeč také na ekonomická opatření, kritiku vlády a mnohé další.