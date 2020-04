Poslanec Kobza: Odstranění sochy Koněva je součást plánu likvidace korektních vztahů mezi ČR a velmocemi

Poslanec hnutí SPD Jiří Kobza poskytl rozhovor Parlamentním listům, v němž prozradil své stanovisko ke včerejšímu kroku pražského starosty Ondřeje Koláře. Odstranění sochy maršála Koněva v současných podmínkách považuje za zbabělost, což podle něj bude mít krajně nepříjemné následky. Přispívá to totiž k zániku plodné spolupráce s Ruskem, tvrdí.

Socha maršála Koněva umístěná v městské části Prahy 6 po dobu 40 let byla včera, v pátek 3. dubna, odstraněna. Parlamentní listy se proto poslance Kobzy ptaly na to, co si myslí o takovém obratu událostí v době znemožňující veřejné protesty.

„Tak především, kdyby to nebylo tak tragické, řekl bych, že mi to připomíná chování uličníka, který krade jablka z farní zahrady v době nedělní mše. Tedy v čase, kdy ho nikdo nechytí a nikdo mu v tom nezabrání. Což, jak uznáte, je dosti zbabělé,“ poznamenává.

Podle Kobzy se stejně zachoval i starosta městské části Prahy 6. „Učinil to v okamžiku, kdy celá země má téměř zákaz vycházení a kdy bylo jasné, že se proti této svévoli nesejde zástup protestujících, prostě proto, že mu to vládní nařízení neumožňuje,“ podotýká poslanec.

Důvody pro podniknutí kroku

Kobza rovněž upozornil, že učiněná akce má své jasné politické pozadí. Kořeny se podle něj dají hledat v okamžiku, kdy se politické kruhy podobné Pirátům, TOP 09 nebo ODS rozhodly „různými provokacemi narušovat nebo dokonce likvidovat slušné a korektní vztahy mezi naší zemí a globálními velmocemi“.

„Začal to pan Kalousek a pan Bursík svými hysterickými akcemi na Hradě při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-Pchinga a pokračovalo to sprosťáctvím pana Novotného z Řeporyjí a jeho rozhodnutím vybudovat tam pomník nacistům, dále uskutečněním plánu pražské radnice přejmenovat náměstí, kde stojí ruská ambasáda, jménem Borise Němcova, o němž každý, kdo to sleduje, ví, že to byl někdejší kůň Borise Jelcina a pretendent na místo jeho nástupce v prezidentské funkci. Nestalo se, prezidentem je Putin a Němcov se ocitl logicky v opozici,“ uvedl.

Poslanec dodal, že přejmenování toho náměstí Pod kaštany v Praze 6 nelze vnímat jinak než záměrnou provokaci. Myslí si, že v současné době, kdy se snadno dají najít alternativní informace, které relativizují pravdu šířenou mainstreamovými médií, jsou na veřejnosti aktivně podporovány oponentní nálady. Kobza je tak vzhledem k tomu přesvědčen, že politické vedení svými kroky jen přilije olej do ohně.

„Dnešní věrchuška tlačí na pilu a dělá naschvály, jako s tou sochou. Co si myslí, že docílí? Jen chaos, rozvrat a nedůvěru. A pak to budou zase oni, kdo bude mluvit o rozdělené společnosti. Dělá se mi z nich na nic. Odnesou to však tzv. obyčejní lidé a pro to nemám jiné označení než hyenismus,“ shrnul.

Kobza zároveň předpokládá, že intenzita rozporuplného jednání v politické sféře se zvyšuje jednak v důsledku postupně klesající důvěry ve smysluplnost institucí Evropské unie, jednak kvůli přicházejícímu uvědomění si skutečných motivů jednání Spojených Států. „Obecně, a je to v řadě průzkumů prokazatelné, zejména ve státech Visegrádu postupně klesá důvěra ve smysl a instituce Evropské unie. Některé kroky současných USA také nejsou úplně jasné a pochopitelné. Normální člověk si z toho vyvodí jediné: Amerika na nás kašle a EU taky, a ještě nás přitom buzeruje – viz aktuálně naprosto nesmyslné rozhodnutí o tom, že jsme někdy před třemi lety spolu s Polskem a Maďarskem porušili jakési nařízení o migračních kvótách. Evropa kolabuje kvůli pandemii a ouřadové v Bruselu se zabývají kvótami a trestáním neposlušných členských států,“ uvedl.

Naproti tomu si všímá, že jak Rusko, tak Čína jsou naopak ochotné projevit vůli k plodné spolupráci a pomáhají s prostředky k záchraně zdraví lidí.

„Jistě, je to i obchod. Nikdo si ale nepoložil otázku: jakou charitou nás zahrnul Západ? Přece žádnou. Krom toho je Čína rovněž velmi postiženou zemí a chtít po ní dary by bylo mimo zdravý rozum. Buďme rádi, že zde existuje dobrá vůle ke spolupráci. Tu například ze strany Německa nějak nevidíme,“ uzavřel věc.

Vyjádření ruského velvyslanectví

Pomník maršála Koněva byl odhalen 9. května 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození Československa od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv. Po dlouhou dobu však pokračovaly snahy o odstranění sochy, což bylo postupně provázeno i jejím opakovaným poškozováním. Polití pomníku červenou barvou vandaly, k němuž došlo v srpnu 2019, spustilo aktivitu politického vedení městské části Prahy 6 zaměřenou na odstranění kontroverzního pomníku.

„Jedná se zejména o porušení českou stranou závazků vyplývajících z ustanovení článků č. 18 a 21 této smlouvy, podle kterých má Česká republika zajišťovat ochranu historických a kulturních památek na svém území, jakož i ochranu ruských vojenských památek a jejich péči,“ zdůrazňuje se ve vyjádření.

Ruské velvyslanectví v České republice následně vyjádřilo své rozhořčení kvůli demontáži pomníku maršála Sovětského svazu. Takové zacházení s pomníkem před 75. výročím Vítězství nad nacismem považuje za zvláštní cynismus a zdůrazňuje provokativní podstatu kroku starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře. Odstranění sochy velvyslanectví vyhodnotilo jako nepřátelský krok, jenž je v přímém rozporu se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Ruskou federací a Českou republikou z roku 1993.