Během soboty v Česku přibyla tři úmrtí lidí s koronavirem. Nakaženo je 4362 osob

Počet případů nákazy koronavirem během soboty stoupl o 172 osob. Celkový počet osob s prokázaným onemocněním COVID-19 dosahuje 4362. Na nákazu dnes zemřeli tři lidé. Celkem má tak COVID-19 na svědomí 59 lidí. Vyplývá to z údajů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Během soboty se vyléčili čtyři lidé a celkový počet uzdravených stoupl na 78.

Jednou z obětí nového typu koronaviru v Česku je žena narozená v roce 1928, která se nakazila v domově pro seniory v Michli. Kromětrpěla i srdečními potížemi. Žena zemřela ve Všeobecné fakultní nemocnici. V Praze dále zemřel člověk ve věku 50 let a ve Středočeském kraji osoba nad 60 let. V Michli se podle dřívějších informací nakazilo deset seniorů, čtyři z nich zemřeli v minulých dnech.

Pozitivní zprávou je to, že počet nových případů za dnešní den je zatím výrazně nižší než v pátek, kdy bylo 322 nových nemocných, což bylo nejvíce za posledních sedm dní. Je však nutné dodat, že v pátek bylo provedeno doposud nejvíce testů za den. Celkem bylo k pátečnímu ránu provedeno 74 170 testů. Ze 172 nově nakažených nejvíce připadá na Prahu.

Nákaza se potvrdila u devíti klientů v domově pro seniory v Ostravě. Dva nakažené klienty hlásí i domov pro seniory v Lukově na Zlínsku. Infekce se potvrdila i u kuchařky domova pro seniory v Nezdenicích na Uherskohradišťsku. Právě starší a nemocní lidé patří mezi nejrizikovější skupiny koronaviru COVID-19. Většinu nakažených ale stále tvoří věková skupina 45-54 let (necelých 20 %).

Kvůli ohrožení lidí vysokého věku chce stát pravidelně testovat personál domovů pro seniory. Testování samotných klientů se však neplánuje. V České televizi to v sobotu řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

V sobotu se prezident Miloš Zeman sešel se svým poradním týmem v Lánech kvůli situaci s koronavirem v Česku a vyslovil uznání a podporu přijatým opatřením proti Covid-19. Porady se zúčastnil ministr vnitra Jana Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a policejní prezident Jan Švejdar.

„Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Hamáčka,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Podporu opatřením vlády vyjadřuje i většina obyvatelstva. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Dotazování se provádělo 31. března a 1. dubna. Až 76 % dotázaných se domnívá, že opatření zavedená vládou jsou adekvátní. Je to o dvanáct procentních bodů více než v průzkumu ze 17. a 18. března. Asi 16 % se domnívá, že jsou příliš mírná. V minulém průzkumu si to myslelo 31 % dotázaných. Osm procent ocenilo opatření jako až příliš přísná.