V Česku zemřelo 62 lidí nakažených koronavirem. Nemocných je 4475

Celkem bylo podle údajů z nedělního rána provedeno 80 304 testů, včetně opakovaných u stejného člověka.

Ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu zopakoval, že zmírnění stávajících opatření na území republiky se zatím nechystá. „Nesmíme nějak usnout na vavřínech a propadnout nějaké euforii, že už je to všechno za námi, že můžeme nějak radikálně ta opatření uvolňovat," uvedl.

Předseda vlády Andrej Babiš však v pátek v České televizi řekl, že vláda bude příští týden jednat o otevření některých obchodů jako papírnictví nebo prodej obuvi a individuálních sportovišť.

Jenže náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula stejně jako Hamáček tak optimistický jako premiér není.

„V příštím týdnu chceme ještě před svátky otevřít některé menší obchody, například drobné domácí či zahrádkářské potřeby. Větší posun ale čekáme po Velikonocích,“ řekl Prymula v Českém rozhlase.

Hamáček zdůraznil, že osobně je vůči rozvolňování opatření opatrný.

V sobotu se prezident Miloš Zeman sešel se svým poradním týmem v Lánech kvůli situaci s koronavirem v Česku a vyslovil uznání a podporu přijatým opatřením proti Covid-19. Porady se zúčastnil ministr vnitra Jana Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a policejní prezident Jan Švejdar.

„Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Hamáčka,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Podporu opatřením vlády vyjadřuje i většina obyvatelstva. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Dotazování se provádělo 31. března a 1. dubna. Až 76 % dotázaných se domnívá, že opatření zavedená vládou jsou adekvátní. Je to o dvanáct procentních bodů více než v průzkumu ze 17. a 18. března. Asi 16 % se domnívá, že jsou příliš mírná. V minulém průzkumu si to myslelo 31 % dotázaných. Osm procent ocenilo opatření jako až příliš přísná.