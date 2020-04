Vstoupí stát do českých klíčových podniků? Vláda o tom uvažuje

Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček České televizi potvrdili, že vláda uvažuje o vstupu do některých klíčových podniků. Babiš například zmínil České aerolinie. Podle Havlíčka by tak firmy překonaly ekonomické problémy, do kterých se dostávají kvůli pandemii koronaviru.

O jaké firmy by mohlo jít? Jsou ve hře například České aerolinie, mohou to být dopravní firmy nebo distribuce vody. Odkupem podílů podniků v těchto oblastí by je mohl stát zachránit.

Nad Evropou se letecký provoz téměř zastavil, proto i České aerolinie jsou ve velkých ekonomických problémech. Někteří ministři uvádí, že vstup státu by mohl tyto problémy alespoň částečně vyřešit. S čímž souhlasí i premiér Babiš.

„Všechny letecké společnosti mají velké problémy a Smartwings požádaly o půjčku. Teď to není na stole, ale vyloučit se to nedá a myslím si, že pokud by to na stole bylo, tak bychom se o to měli zajímat,“ okomentoval pro ČT premiér.

K celému problému se vyjádřil i spolumajitel Smartwings Jiří Šímáně, který je přesvědčen, že se nějaké řešení situace najde.

„Premiér je o situaci, která potkala i ty největší letecké společnosti světa, dobře informován a jsem přesvědčen, že se nějaké řešení stávající situace v kontextu toho, jak se k situaci leteckých společností staví ostatní státy, najde,“ říká Šimáně.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček uvedl, že se v Česku připravují předběžné scénáře. Podobné myšlenky o pomoci firmám již zveřejnilo třeba Německo a Itálie. Podle ministra Havlíčka to však dneska není věc, která by se řešila od rána do večera. „Uvědomujeme si, že v určitém čase k tomu může třeba v rámci jednotek společností dojít,“ uvedl pro ČT ministr průmyslu a obchodu Havlíček.

Hlasy z opozice

Myšlenky vlády však okamžitě zkritizovali někteří opoziční politici, podle kterých podobné kroky nepřichází v úvahu. Zároveň vládě radí, aby se zaměřila na plán, kdy podniky budou moci otevřít své provozy.

Místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček odkazuje, abychom na paměti měli historii.

„Každá podobná krize v historii, větší i menší, byla zneužita k tomu, že stát v ekonomice posílil více, než bylo zdrávo. Prosím mějme to na paměti,“ uvádí Skopeček.

„To, co my jsme označovali jako strategické pro budoucnost, tak tam by měl stát vstupovat. Nikoliv na chvíli, ale zvážit, zda by si v této oblasti neměl strategické pozice i podržet,“ uvedl člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Jiří Dolejš.

Prodloužení nouzového stavu?

K situaci se vyjádřili i komunisté, kteří si myslí , že by se stát měl angažovat především v oblasti kritické infrastruktury, zároveň by nemělo jít o chvíli.

Předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček považuje za nutné, aby nouzový stav v České republice byl prodloužen o 30 dní. Je přesvědčen, že na konci dubna Česko stejně ještě nebude připraveno k tomu, aby nouzový stav přestal platit. Předseda ODS Petr Fiala oznámil, že tento návrh neschválí.

Během tiskové konference, jež proběhla po jednání vedení Ustředního krizového štábu s hejtmany, ministr vnitra a současný předseda štábu Jan Hamáček vyjádřil přesvědčení, že by nouzový stav v České republice měl být prodloužen o 30 dní, nikoliv do konce dubna. Hlavním argumentem pro tuto lhůtu je podle Hamáčka to, že na konci tohoto měsíce Česko zřejmě nebude připraveno k tomu, aby se vrátilo k běžnému životu.

Navíc podotkl, že preferuje, aby bylo předem jasné, v jakém právním rámci bude muset jednat česká vláda. Nicméně zdůraznil, že konečné rozhodnutí ohledně případného prodloužení nouzového stavu je na Poslanecké sněmovně, která se mimořádně sejde 7. dubna. Ministr vnitra následně dodal, že bude respektovat jakékoliv rozhodnutí parlamentu.