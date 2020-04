Zeman uvedl, že pandemie koronaviru ukázala neschopnost koordinované akce Evropské unie

Zeman v úvodu rozhovoru poznamenal, že chce ocenit náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymulu nejvyšším vyznamenáním a také poděkoval občanům, že dodržují nařízení vlády.

„Zaprvé bych chtěl velmi ocenit činnost vlády a podpořit ji, protože si myslím, že si to zaslouží. Zadruhé bych chtěl poděkovat nejen jednotlivým profesním skupinám, ale všem občanům ČR, kteří dodržují pravidla, za jejich obětavost a disciplínu,” řekl Zeman.

„Děkovat ostatním budu, až epidemie skončí. Ale už teď bych chtěl říct, že chci panu profesoru Romanu Prymulovi udělit nejvyšší české státní ocenění – Řád Bílého lva, protože si to zaslouží, neboť jeho razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má daleko mírnější průběh než v jiných zemích,“ prohlásil prezident. „Ještě jsem mu to neoznamoval, bude to pro něj překvapení,” dodal.

Zeman o hranicích

Prezident během rozhovoru odpověděl též na otázky ohledně Evropské unie a jejím boji s pandemií. Ta podle něj během epidemie nového typu koronaviru selhala, protože předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se vyslovila proti uzavírání hranic. Otevření hranic by podle prezidenta znamenalo „výbuch epidemie“.

Zeman naopak ocenil, že česká vláda hranice uzavřela. „Kdyby se hranice otevřely, tak to znamená výbuch epidemie nesrovnatelně větší, než když jsou uzavřené,“ řekl.

Pomoc ze zahraničí

Padla řeč také na dodávky zdravotnických materiálů z Číny. Novinářka Blesku přečetla prezidentovi otázky čtenářů, kteří se ptali, jestli je opravdu něco, za co by měli Číně děkovat, jelikož Čína je právě tím státem odkud koronavir pochází. Také ukázala fotografie roušky z Číny a přirovnala ji s odkazem na lékaře k toaletnímu papíru.

„Čína byla jediná země, která byla schopna poskytnout tuto dodávku. Na její čekací listině bylo 80 zemí. Díky našim celkem dobrým vztahům s Čínou, až na primátora Hřiba a některé další antičínské hysteriky, jsme dostali přednostní pořadí,“ uvedl Zeman.

„Při masivní dodávce jako je tato, samozřejmě mohou existovat chyby. A je směšné se na tyto chyby příliš bulvárně soustředit,“ řekl na to Zeman. Prezident zdůraznil, že po stížnostech na materiály z Číny to prodiskutoval s odborníky, kteří ho ujistili, že kvalita je vysoká. „Dokonce i někteří, kteří si stěžovali na tuto kvalitu, se pak museli omluvit,“ dodal prezident.

„Navíc si nemůžete vybírat, protože žádná jiná země nám tyto dodávky nenabídla. Jsou země, které zakázaly vývoz vlastních zdravotních pomůcek,“ řekl Miloš Zeman s tím, že Česko bylo jedinou zemí, která s tím pomohla Španělsku. „Ono to s tou evropskou solidaritou není zdaleka tak šťastné,“ dodal.

Co udělá pandemie s Evropskou unií?

Podle Zemana dnešní pandemie EU zcela oslabí. „Epidemie prokázala neschopnost koordinované akce Evropské unie,” vysvětlil prezident.

„Neustále zastávám názor, že rozhodujícím vektorem úspěchu či neúspěchu politiků jsou politici. To znamená, že buď tam mate výraznou osobnost, jako při začátcích Evropské unie byl Jean Monnet a mnozí další, anebo tam mate šedivé nuly, kteří se tam dostali za nějakou zásluhu,“ řekl.

Aby mohla být unie zachráněna, prezident navrhl změnu jejích pravidel. „Snažme se, aby v čele EU stáli lidé typu těch, kteří tam byli otci zakladateli,“ vyzval Zeman.