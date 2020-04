FN Brno přijme šest pacientů s koronavirem z Francie, informoval Babiš

Český premiér Andrej Babiš na svém profilu na Twitteru informoval o tom, že celkem šest pacientů s koronavirem z Francie by mělo být transportováno do Fakultní nemocnice Brno.

„Francie se na nás obrátila s žádostí o pomoc s hospitalizací svých pacientů. Vzhledem k dostatečné kapacitě jsme jim vyhověli. 6 z nich by mělo být transportováno do @FNBrno. Po Itálii, Španělsku a Slovinsku je to další evropská země, které rádi pomůžeme,“ napsal předseda vlády.

V rozhovoru pro Českou televizi předseda vlády sdělil, že Francie požádala Českou republiku o pomoc.

„V nejbližších dnech by měla Fakultní nemocnice v Brně přijmout šest nemocných lidí z Francie. Poté, co jsme pomohli Slovinsku, Španělsku a Itálii, tak projevujeme solidaritu v rámci Evropské unie,“ řekl.

Podle jeho slov nabídlo Česko 14 míst. Dodal, že naše země má dostatečnou kapacitu, a „pokud kolegové ve Francii mají velké problémy, tak proč jim nevyhovět“.

Co se týče situace ve Francii, pak podle portálu worldometers.info je v zemi přes 89 tisíc nakažených lidí, celkem tam zemřelo na koronavirus 7 500 osob. Připomeňme, že úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej).

Koronavirus v ČR

Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Co se týče aktuálních dat koronaviru v Česku, tak podle ministerstva zdravotnictví je nyní evidováno 4 475 potvrzených případů nákazy, zemřelo 62 osob a uzdravilo se 78 nakažených. Celkem bylo provedeno přes 80 tisíc testů.

V Česku jsou stále zavedena opatření, která mimo jiné zahrnují nošení roušky na veřejných místech. Co se týče těchto opatření, tak podporu jim vyjadřuje většina obyvatelstva, vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Dotazování se provádělo 31. března a 1. dubna. Až 76 % dotázaných se domnívá, že opatření zavedená vládou jsou adekvátní. Je to o dvanáct procentních bodů více než v průzkumu ze 17. a 18. března. Asi 16 % se domnívá, že jsou příliš mírná. V minulém průzkumu si to myslelo 31 % dotázaných. Osm procent ocenilo opatření jako až příliš přísná.