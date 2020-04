Zbořil: Stavění a odstranění soch je v Česku velkou tradicí. Mimořádná je jen necitlivost a hloupost vedení Prahy 6

„V České republice máme velkou tradici stavění a odstraňování pomníků, které se někdy s lehkou ironií nazývají‚ památníky odsouzené ke slávě‘,“ uvedl profesor Zbořil a připomněl další osobnosti a sochy postavené na jejich počest, které lidé nedokázali nechat bez pozornosti.

„Byly a jsou sochy a sousoší Mistra Jana Husa, bělohorských vítězů nad nekatolickou českou aristokracií, Janu Sladkému Kozinovi, rakouskému generálu českého původu generálu Radeckému z Radče, císaři Ferdinandovi Dobrotivému, Františku Palackému, Karlu Havlíčku Borovskému, Tomáši Masarykovi, Edvardu Benešovi, Klementu Gottwaldovi i J. V. Stalinovi, Václavu Havlovi a dalším někdy spíše pozoruhodným než váženým osobnostem.“

„Lidé je chvíli milovali, potom pomlouvali a někdy i nenáviděli, častokrát na ně zapomněli. Také to býval ‚dobrý kšeft‘ pro věčně hladové a ohebné malíře, sochaře, architekty,“ vysvětlil Zbořil.

Profesor připomněl též sochu hrdiny proti-španělské resistence Simóna Bolivara v pražských Dejvicích. Podle něj české a středoevropské země Bolivar ani nenavštěvoval a jeho úvahy o svobodě a spravedlnosti v Praze snad nikdy nebyly známé. Jenže teď jeho socha stojí nedaleko místa, kde dříve stála socha maršála Koněva.

„Ale mezi těmito dvěma symboly je dost podstatný rozdíl,“ zdůrazňuje český politolog. „Socha maršála Koněva, jakkoli umělecky nevydařená, je symbolem osvobození Prahy, Československa a celé východní Evropy z německé a nacistické okupace a hrůzovlády. Z nějakých důvodů se ale znelíbila současnému starostovi Prahy 6 a jeho kolegům, dočasně sedícím na radnici. Hledaly se důvody, nakonec se našly, a tak se začalo ‚odstraňovat‘.“

„Toto ‚odstranění‘ není v řadě podobných oslavovaných a zavržených ničím mimořádným. Mimořádnou je jen pozoruhodná necitlivost těch, kteří se o postupné likvidaci památníku postarali a zejména hloupost, kterou demonstrativně předvedli jako svou odvahu a kulturní rozhled,“ dodává Zbořil.

Jaká budoucnost čeká sochu sovětského maršála? Podle politologa to není úplně jasné. Mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek dříve uvedl, že socha po demontáži bude přemístěna do Městského muzea 20. století, které podle Zbořila ještě ani neexistuje a pokud má zastupitelství městské časti na mysli Muzeum hlavního města Prahy, tak to, jak píše Zbořil, zřejmě nikdy ani nenavštívili.

„Až příliš to připomíná rozhodnutí pražského primátora a jeho zastupitelstva o vystěhování 19 nebo 20 obrazů monumentální Slovanské epopeje Alfonse Muchy do Moravského Krumlova, mimo kulturní centrum České republiky,“ pokračoval Zbořil s tím, že autorova žádost byla umístit dílo do nové galerie.

„Také důvodem odeslání Slovanské epopeje do vyhnanství bylo tvrzení, že se najde důstojný stánek, až budou peníze a čas. V souvislosti s tím, že v roce 2019 publikovala BIS svou pozoruhodnou zprávu, ve které se tvrdí, že české dějiny jsou vyučovány na školách podle sovětského vzoru (nikdo nikomu nevysvětlil, co to znamená) a že by se mělo jinak vysvětlovat národní obrození, politické probuzení a odmítat zhoubný panslavismus, stojí za pozornost. (Hanlivému termínu děje BIS se pak dostalo až neobvyklé popularity),“ dodal k tomu politolog.

„Podobně farizejské je zdůvodnění výhostu I. S. Koněva z Dejvic, o kterém pan starosta neváhal prohlásit, že se odehrál v době vyhlášení stavu nouze, při kterém jsou zakázána veřejná shromáždění. Protože politická opozice neustále varuje před zneužitím stavu nouze na úkor demokracie, je pozoruhodné, že se členové opozičních stran, které mají v současné době v rukou rozhodovací moc v Praze a v Praze 6 se odhodlali k takovému činu,“ podotkl.

Demontáž bez zbytečného „humbuku“

V pátek dopoledne hned po demolici sochy Koněva Šrámek pronesl, že se jednalo o dlouhodobě připravovanou akci, která s opatřeními proti šířícímu se koronaviru nemá nic společného. To ale zřejmě nebyla tak úplně pravda.

Stejný den večer ve studiu České televize totiž sám starosta Ondřej Kolář přiznal , že využil nouzového stavu, který byl v republice vyhlášen kvůli pandemii.

Podle Koláře se přesun sochy plánoval již od září. Dodal však, že rada o odstranění sochy maršála Koněva rozhodla na mimořádném zasedání v noci na pátek a že tamní radnice využila nynější situace, kdy je v zemi striktně omezen volný pohyb na veřejnosti.

Argumentoval tím, že se demontáž a přesun sochy maršála Koněva do depozitáře mohl odehrát bez zbytečného „humbuku“.

V této souvislosti zmínil také demonstrace „prapodivných lidí z pravicové i levicové spodiny“, kteří loni v září protestovali proti zakrytí sochy ochrannou plachtou.

Starosta Prahy 6 ale využití nouzového stavu k přesunu sochy nepovažuje za zbabělé. Znovu pak zdůraznil, že přesun sochy byl radnicí plánován řadu měsíců. „Té věci to jedině pomohlo,“ myslí si.