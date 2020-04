„Politickou korektnost, genderismus a slepou důvěru v EU bych už do systému neinstaloval.“ Petrov přišel s vizí restartu

Mediální expert a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se na to rozhodl podívat metaforicky přes pojmy IT sféry.

Na úvod svého příspěvku na Facebooku poznamenal, že reset je akce, která ukončí chod systému a nastartuje ho od začátku. Tedy když systém zamrzne, vykazuje chybovost, aplikace nelze spustit, může pomoct reset a následný restart.

„Po restartu se vše spustí znovu, vyčistí se prostředí, ukončí se, co je zbytečné a hardware se uvede do výchozího stavu, stejně tak jako software, který hardware obsluhuje,“ napsal.

Dále upozornil na to, že reset a restart nám ale nepomůžou v případě, že je zařízení zavirované. V tomto případě se zařízení musí přeinstalovat.

Připomněl zároveň, že předtím je však třeba se zamyslet, jak a kdy mohlo k napadení virem dojít, aby se situace po restartu neopakovala.

„Při instalaci nových programů je nutné se rozhodnout nejen, co jsme dělali, že jsme zařízení zavirovali, popřípadě, co jsme nedělali, ale také, které programy, aplikace tam do budoucna chceme mít, a které ne. Například bychom nemuseli Metoo, Green Deal, elektromobilitu, mohli bychom přibrzdit zbrojní výrobu a o to více nahrát programů o vědě a výzkumu, home office, práci online, změnu výuky, nové hygienické návyky…Politickou korektnost, genderismus a slepou důvěru v EU bych také už do systému neinstaloval,“ vyjádřil svá stanoviska s názornými příklady analytik.

Na závěr autor komentáře přichází i s přirovnáním.

„Proti dinosaurům nám Covid dává šanci. S nimi se meteorit nemazal. Resetoval je natvrdo a už je nikdo zpátky nevrátil,“ podotkl.

Na příspěvek zareagovali sledující.

„Krásně sepsáno, já bych škrtla i to zbrojení, protože kdyby byla nová válka, tak rozhodně ne s tím, co se vyrábí dneska… A virus tak zdecimoval válečníky, že místo kulometu je jim milejší plicní ventilátor... Naopak bych byla opatrná s úředníky - na ně se toho bude valit tolik, že budou pracovat i nohama,“ vyslovila svůj názor Věra Kudynová.

„Ještě bych se moc přimlouvala za posílení online nákupů potravin. U nás na vesnici na Moravě čekáme minimálně tři týdny,“ popsala situaci na venkově Hana Krbcová.

„Já se jen bojím, že lidé strašně rychle zapomínají. Jinak naprostý souhlas,“ vyjádřila obavy Mirka Andrlová.

U některých uživatelů Petrovův komentář vyvolal dotazy.

„Otázka je 1) kdo stiskne tlačítko ‚reset‘ (lidi ve volbách?... i ti co k volbám nechodí?), 2) zda bude provedena instalace efektivnějšího ‚operačního systému‘, 3) jaký ‚antivir‘ bude nasazen a za 4) kdo bude celý soubor ‚ICT (Hardware i Software)‘ obsluhovat (lidi zvolení ve volbách?... i těmi co jinak k volbám nechodí?)...“ napsal Bohuslav Chalupa.