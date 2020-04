Nárůst počtu nakažených COVID-19 v neděli výrazně klesl. Aktuálně je v Česku 4591 pacientů

Počet nakažených v ČR novým koronavirem je aktuálně 4591 osob, za neděli přibylo pouze 115 nových případů. Zatímco v sobotu bylo odhaleno 283 nových pacientů. Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví na svém webu, 96 pacientů se z onemocnění vyléčilo, 72 jich naopak chorobě podlehlo. Britský premiér Johnson byl převezen do nemocnice.

Česká opatření proti šíření koronaviru pravděpodobně zabírají, za neděli se v Česku objevilo pouze 115 nových případů, což je výrazný pokles oproti předchozím dnů. Aktuálně je tak v České republice 4591 případů nákazy, navíc se 96 pacientů vyléčilo. Bohužel 72 osob nákaze podlehlo, pět osob zemřelo v noci. Celkem bylo provedeno 85 014 testů.

V pondělí a ve středu navíc bude vláda jednat o zmírnění tvrdých restrikcí. Tento týden by se například mohly otevřít malé obchody a sportoviště. Nápad prosazuje premiér Babiš, ale ministr vnitra Jan Hamáček se tomu brání.

Babiš uvedl, že by se mohly otevřít obchody s dětskými potřebami, papírnictví a prodejny pracovních oděvů. Rozšířit by se podle něj mohl také prodej v hobbymarketech a stavebninách, kde nyní mohou nakupovat pouze podnikatelé a živnostníci. Vláda by měla rozhodnout ve středu.

Zhoršený stav Borise Johnsona

Britský premiér Boris Johnson byl v neděli převezen do nemocnice, protože se nemůže zbavit vysoké teploty a kašle. V Downing Street uvádějí, že Johnson stále vede vládu a s ministry je v kontaktu.

Sputniku zdroj blízký k vedení národního systému zdravotnictví Anglie uvedl, že šlo o mimořádnou hospitalizaci a Johnsonovi bude prováděna plicní ventilace.

„Budou mu dělat plicní ventilaci,“ upřesnil zdroj agentury.

O nakažení Borise Johnsona novým koronavirusem bylo informováno 27. března.

Podpora Zemana

V sobotu se prezident Miloš Zeman sešel se svým poradním týmem v Lánech kvůli situaci s koronavirem v Česku a vyslovil uznání a podporu přijatým opatřením proti Covid-19. Porady se zúčastnil ministr vnitra Jana Hamáček (ČSSD), ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a policejní prezident Jan Švejdar.

„Prezident republiky plně podpořil opatření Ústředního krizového štábu pod vedením Jana Hamáčka,“ uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Podporu opatřením vlády vyjadřuje i většina obyvatelstva. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Dotazování se provádělo 31. března a 1. dubna. Až 76 % dotázaných se domnívá, že opatření zavedená vládou jsou adekvátní. Je to o dvanáct procentních bodů více než v průzkumu ze 17. a 18. března. Asi 16 % se domnívá, že jsou příliš mírná. V minulém průzkumu si to myslelo 31 % dotázaných. Osm procent ocenilo opatření jako až příliš přísná.

Covid-19

Připomeňme, že úřady ČLR 31. prosince 2019 informovaly Světovou zdravotnickou organizaci o případech neznámé pneumonie ve Wu-chanu v centrální části země (provincie Chu-pej).

Odborníci zjistili původce choroby – nový typ koronaviru. WHO uznala epidemii za mimořádnou situaci mezinárodního významu a dala chorobě oficiální označení Covid -19. Dne 11. března pak generální ředitel Světové zdravotnické organizace informoval o vyhlášení pandemie Covid -19.

Podle posledních údajů se po celém světě koronavirem nakazilo přes 1 250 000 osob, onemocnění podlehlo téměř 70 tisíc lidí. Naopak se z nového onemocnění vyléčilo přes 260 tisíc nakažených.