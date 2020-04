V ČR může být zrušen zákaz vycestování. Hamáček je proti rychlému uvolňování restrikcí

Na konferenci, která následovala po jednání Ústředního krizového štábu, se k dalšímu uvolňování opatření vyjádřil Jan Hamáček.

„Chceme od 14. dubna změnit zákaz vycestování pro občany a chceme to sjednotit na všech hranicích. Chceme zrušit zákaz vycestování pro Čechy,“ uvedl Hamáček a dodal, že otevření hranic to však neznamená.

Podle jeho slov by mohli Češi za hranice země vycestovat v odůvodněných případech, které budou stejné jako v Česku. Jedná se tak o cestu do práce a z práce, nákup či cesta v nutných situacích za rodinou. Šéf Ústředního krizového štábu zároveň zdůraznil, že lidé nebudou moci jezdit do ciziny za nákupy.

„Nebude možné si zajet do Drážďan na nákupy, ale pokud bude odůvodněný důvod, tak může Čech vyjet. Při cestě zpět bude zaznamenán PČR a hygiena nařídí individuální karanténu,“ vysvětlil.

Co se týče detailů, ty se představí do 14. dubna. Příjezd cizinců do země bude však stále zakázán. Jisté změny zaznamenají také pendleři. Ti již nebudou muset po příjezdu ze zahraničí nutně do karantény. Zaměstnavatel jim má zajistit testy, v případě, že bude výsledek negativní, získá pracovník povolení, které následně ukáže na přechodu policii.

Připomeňme, že zákaz cestování byl přijat od 14. března. Tehdy se týkal jistých rizikových zemí, poté však od 16. března bylo omezení rozšířeno na všechny země.

Hamáček je proti uvolňování restrikcí

Připomeňme, že v neděli řekl premiér Andrej Babiš v České televizi, že od čtvrtka by se mohly otevřít další obchody. Jednat by se mohlo o obchody s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, dále by se mohla otevřít papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobbymarkety a železářství. Kromě toho by mohly mít otevřeno i sběrny surovin a kompostárny. Vláda rovněž chce zpřístupnit veřejná sportoviště. Na těch by lidé nemuseli mít roušky.

Toto rozvolnění však bude podmíněno souhlasem epidemiologů, dodal premiér. Rozhodujícím dnem má být právě středa, kdy se k tomu vyjádří odborníci.

Na toto však nereagoval kladně ministr vnitra Jan Hamáček. Ten požaduje, aby byl nouzový stav prodloužen až do 11. května. Opozice mezitím navrhuje prodloužení do konce dubna.

„Jsem velmi opatrný, když slyším návrhy, jak bychom měli některá opatření uvolňovat. Nejsme tak daleko a já opravdu nechci, abychom promrhali veškerý ten lidský i další kapitál, který jsme investovali k tomu, abychom to zvládli do stavu, v jakém jsme,“ vyjádřil svůj názor Hamáček.

Promoření populace

On sám zároveň považuje čísla průběhu nákazy v zemi za pozitivní a nechce, aby se v zemi epidemie rozjela tak, jako tomu bylo v jiných zemí. Připomeňme, že právě v této oblasti se shodli i s prezidentem Zemanem, který varoval před rychlým otevřením obchodů, restaurací či hranic.

Za zmínku stojí také prohlášení náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který dle svých vlastních slov změnil názor a míní, že by se měla populace „trochu promořit“.

„Když se podaří ošetřit skupinu rizikových osob, ten zbytek populace by teoreticky v nějakém časovém období měl být té chorobě exponován,“ sdělil v rozhovoru pro DVTV.

Zmínil, že rizikovou skupinu tvoří starší lidé, kteří mají vysoký krevní tlak či cukrovku. Lidé, kteří jsou však mladší a zdraví, by se s nemocí měli setkat, u těchto nerizikových skupin by choroba neměla být horší průběh než chřipka, dodal.

Premiér Babiš zastává stejný názor jako ministr vnitra Jan Hamáček a s názorem náměstka ministra zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly se neztotožňuje.

„Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény,“ řekl Radiožurnálu Babiš.

Situace v ČR

V České republice se podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví provedlo přes 85 tisíc testů na onemocnění Covid-19. Co se týče pozitivně testovaných pacientů, číslo se naposled zastavilo na 4591 případech. Onemocnění podlehlo 72 osob a počet vyléčených pacientů se blíží stovce, momentálně je jich 96.