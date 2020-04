„Co je to za drzé a hloupé kecy?“ Kalousek a Hřib se pohádali kvůli policistovi. Primátor připomněl minulost Kalouska

„Právě teď je ta doba, kdy bychom měli držet všichni při sobě a být k sobě ohleduplní. Strážník na videu se tak nezachoval, překročil své pravomoci, neudržel nervy na uzdě, fyzicky bezdůvodně zaútočil, a tím selhal. Bude proto přísně potrestán. Mrzí mě to o to víc, že jeho kolegyně a kolegové teď odvádějí skvělou práci, a podobný exces jednotlivce na ně vrhá špatné světlo,“ napsal Hřib na Facebooku a v následujícím odstavci vyzval občany, aby dodržovali pravidla: udržovat odstup a nosit roušky.

Kalouska ale vyjádření primátora znepokojilo. „Selhání jednotlivce? Co je to za drzé a hloupé kecy? Jak mohlo jít o selhání jednotlivce, když tam těch policajtů bylo pět nebo šest? Jak to, že ti ostatní toho ‚jednotlivce´ okamžitě nezajistili? To je selhání systému, ne jednotlivce,“ reagoval politik.

Hřib nenechal kritiku bez povšimnutí a v komentářích připomněl Kalouskovi, že ten v minulosti zfackoval mladého studenta, který se údajně negativně vyjádřil o jeho rodině.

„Chování strážníka MP ihned odsoudila a situaci vyšetří. To je velký rozdíl oproti tomu, když jste vy fyzicky napadl mladého studenta, a ještě o tom vtipkoval,“ napsal Hřib.

Ke konverzaci se navíc připojil starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „Výchovná facka od Kalouska tehdy zcela adekvátní, to přeci ani nelze srovnávat…,“ vzkázal Hřibovi.

Video, o kterém se politici hádali, zveřejnila na sociální síti uživatelka Tereza Smažinková, která přiznala, že se třemi dalšími kamarády ignorovali nařízení vlády o volném pohybu a shlukování více než dvou osob.

Pražská policie se k celé věci také vyjádřila: „Tohle už se nesmí stát. Předmětné video jsme na sociální síti zaznamenali a okamžitě ho předali k prověření nezávislému kontrolnímu orgánu, kterým je Inspekce Městské policie hl. m. Prahy. Přestože zatím nevíme, co se přesně na místě odehrálo, již z prezentované části videa je zřejmé, že se náš strážník choval neprofesionálně a v rozporu se zákonem, což je pro nás zcela nepřijatelné a velmi nás to mrzí. Městská policie v Praze má přes 2200 zaměstnanců a velmi bychom si přáli, aby se všichni vždy chovali, tak jak se sluší a patří. Bohužel to nejsme schopni vždy ovlivnit a v tuto chvíli to vnímáme jako selhání jednotlivce. Jakmile budeme mít k dispozici výsledky šetření Inspekce, zveřejníme je. K celé situaci se stavíme čelem, bez vytáček a rádi bychom se za selhání našeho zaměstnance omluvili,“ uvádí se v prohlášení.