„Už Mach se Šebestovou věděli, jak na to.“ Lidé zesměšnili iniciativu generála Pavla bojovat s virem

Server iDNES informuje o tom, že armádní generál a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel v pondělí založil iniciativu Spolu silnější, která má pomáhat lidem zapojeným do boje s koronavirem. Politik prezentoval svůj návrh na tiskové konferenci.

Podle zveřejněných informací je cílem organizace shánění peněz a následně podpoření dobrovolníků, kteří pomáhají v nemocnicích nebo těm, kdo se podílí na výrobě ochranných pomůcek.

Když generál argumentoval své rozhodnutí, zdůraznil, že sám poskytl několik individuálních darů, chtěl se ale zapojit i systémově.

Poznamenává se, že iniciativa má v podtextu název Pomáháme pomáhat.

„Ne všichni z nás dokážou vyvíjet respirátory, ušít roušky, montovat štíty nebo poskytnout asistenci v místě, kde je jí třeba. Ale mnozí i přes krizi dokážeme pomoci finančním darem,“ podotkl.

Jedná se o transparentní účet, kam lze přispět přes webové stránky www.spolusilnejsi.cz. Mohou se tam hlásit jak organizace, tak i fyzické osoby, pokud potřebují akutní pomoc.

Za posledních několik dnů iniciativa vybrala téměř 250 tisíc korun, z toho 100 tisíc bylo rozděleno mezi tři vybrané projekty.

Pavel se domnívá, že za dnešních okolností není možné spoléhat jen na prostředky státu.

Bývalý generál spolu se svými stoupenci a kolegy, mezi kterými je i diplomat Petr Kolář, založil účet pod již existujícím spolkem Bezpečná budoucnost.

Dotyčný krok Pavel vysvětlil tím, že by registrace trvala příliš dlouho a s pomocí chtěli přijít rychle. Autor iniciativy odmítl, že by její iniciativy souvisely s jeho případným vstupem do politiky.

Nicméně, jak ukazuje reakce lidí, generál v tom moc přesvědčivý nebyl.

„Jako generál by aspoň měl naznačit, jak takový boj s virem vypadá. Už Mach se Šebestovou věděli, jak na to,“ napsal v diskuzi pod článkem Jan Bar.

„Předvolební kampaň začala,“ okomentoval krok další účastník diskuze Zdeněk Malý.

„Generál Pavel založil iniciativu, jejíž cílem je, aby byl tento člověk později zvolený prezidentem. Kdo si myslíte, že mu bude posílat peníze? EU? Norské fondy? Soros?“ klade otázky Karel Jelínek.

Reakce lidí na sociálních sítích rovněž nechybí.

jo! 😮 jediný, co nám v boji s koronavirem doteďka chybělo, je další neziskovka tahající z lidí prachy 😱😀https://t.co/H26yrpNtGC — 🤔🏁 (@poblitolog) April 6, 2020

​Asi má budoucí kandidát na prezidenta dobrého poradce. O generálovi se poslední dobou nemluvilo, tak muselo přijít toto.https://t.co/pHQjdyCWaa