Pekarová Adamová přirovnala chytrou karanténu k Velkému bratru. „Šíříte nepravdivé informace!“ reagují uživatelé

Chytrá karanténa ano, ale musí být jasné na jak dlouho. Ochrana soukromí a osobních údajů patří k základním lidským právům, vláda do nich chce tvrdým způsobem zasáhnout, proto musí poskytnout více odpovědí. My nejsme Čína a tak to musí zůstat. https://t.co/xyvTcjzsM7