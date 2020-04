Čelíme největší bezpečnostní výzvě ČR od 2. světové války, varoval Hamáček. Kalousek to jen tak nenechal

Sněmovna dnes jedná o žádosti vlády na prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii nového koronaviru. Kabinet navrhuje prodloužení o 30 dní do 11. května. Podle vyjádření lídrů sněmovních stran se ale zdá nejpravděpodobnější prodloužení do 30. dubna.

Na začátku schůze vystoupil premiér Andrej Babiš (ANO) s žádostí o prodloužení nouzového stavu. Podotkl, že by se vláda mohla spokojit s jeho prodloužením do 30. dubna, ale v souladu s rozhodnutím svého kabinetu požádal o prodloužení do 11. května. Poslancům řekl, že podmínky, kvůli kterým vláda v březnu vyhlásila nouzový stav, stále trvají.

„Riziko ztráty kontroly nad epidemií je vysoké,“ zdůraznil.

Poté o situace promluvil šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček.

„Čelíme největší bezpečnostní výzvě ČR od 2. světové války. Chceme to dělat tak, abychom občany vystavili co nejmenšímu riziku. Opatření děláme proto, abychom náraz epidemie rozložili v čase a eliminovali náraz na náš zdravotnický systém,” prohlásil.

To jsou podle něj důvody, proč vláda potřebuje fungovat podle krizového zákona v nouzovém stavu, aby měla snazší manipulaci. Prosazuje prodloužení stavu až do 11. května.

Během svého projevu uvedl také, že jediný, kdo má plán, je virus.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek ale vyjádřil nespokojenost s vystoupením Hamáčka.

„Mohl by nám alespoň ministr vnitra a ministr zdravotnictví říct, na co chcete nouzový stav? Co nemůžete dělat, kdyby ten stav nebyl?“ tázal se Kalousek.

Poslankyně od Pirátů Olga Richterová kritizovala postup v sociálních službách, konkrétně pomoc sociálně slabším rodinám. Vyčetla vládě, že věci dělá „bezmyšlenkovitě a šmahem”.

Pozice stran

STAN podpoří prodloužení nouzového stavu do 30. dubna, ale chce od vlády, aby jasně představila kritéria, podle kterých se budou restrikce uvolňovat. Podle STAN by se stát měl soustředit na ochranu nejohroženějších skupin a pro ostatní lidi omezení zmírňovat.

TOP 09 odmítá prodloužit nouzový stav o 30 dní a bude pečlivě vážit prodloužení do 30. dubna, které je nejpravděpodobnější.

KDU-ČSL podpoří prodloužení nouzového stavu o 14 dní, za určitých okolností i do 30. dubna a chce příspěvek pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na vedlejší činnost alespoň 12 500 korun.

Vládní ČSSD preferuje měsíční prodloužení nouzového stavu v Česku, je ale nakloněna kompromisu. Pokračování nouzového stavu je podle ní nutné především kvůli nákupu ochranných prostředků z ciziny.

Komunisté ve Sněmovně podpoří prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Předseda KSČM Vojtěch Filip to vysvětlil tím, že na termín je navázána většina ekonomických opatření, která vláda kvůli koronavirové epidemii přijala. Komunisté ale nevylučují další prodloužení nouzového stavu tak, aby v případě zhoršení epidemiologické situace bylo možné v opatřeních pokračovat.

SPD podpoří prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Také oznámila, že bude usilovat o zvýšení podpory pro živnostníky z vládou navrhovaných 25 000 korun na 40 000 korun.

ODS postrádá jasný plán postupu vlády v opatřeních proti koronaviru. Nechce proto podpořit prodloužení nouzového stavu o měsíc. V podpoře živnostníků ODS navrhuje stejně jako další opoziční strany výpomoc 30 000 korun.

Piráti chtějí znát vládní plán zásobování a distribuce ochranných pomůcek, kritéria pro postupné uvolňování omezení nebo opatření pro zmírnění ekonomických dopadů pandemie koronaviru. Podpoří prodloužení stavu nouze do konce dubna.