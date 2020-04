Klaus se vyjádřil k odstranění sochy maršála Koněva. „Je to drzost,“ míní

Svůj příspěvek Klaus začíná tím, že během několika týdnů probíhá „nevídaná mediální masáž“ v souvislosti s koronavirem, a tak jsme si do jisté míry již zvykli na to, co se kolem nás děje.

„Přes všechny dramatické výroky politiků a novinářů lidé pochopili, že tato konkrétní krize není největší zdravotní hrozbou, které současné lidstvo čelí. Pochopili to však jen někteří,“ píše.

Podle jeho slov si začínáme všímat, že každým dnem na světě umírá nekonečně více lidí i na jiné nemoci než na nový typ koronaviru. Dodává, že se začínají porovnávat porovnatelné a tři zeměpisně, kulturně a civilizačně podobné země, které mají téměř stejný počet obyvatel, a to Česko, Rakousko a Bavorsko.

Pomoc z EU

Konstatuje, že počet obětí je v nich menší než například v Itálii a Španělsku a začíná převažovat standardní, klidná analýza. Jak však dodává, některá veřejnoprávní média to neustále „šponují“.

Klaus se věnuje také pomoci od Evropské unie. „V minulé části této série jsme argumentovali, že nelze čekat na evropskou pomoc, protože Evropská unie žádné vlastní peníze nemá. Má jen peníze jednotlivých členských zemí (a ty si teď kradou i roušky, nikoli vzájemně pomáhají). Nespoléhejme na žádnou zázračnou pomocnou ruku zvenčí,“ uvádí.

Podle jeho slov žádná taková pomoc nikdy neexistovala a ani existovat nebude v budoucnu. Dle jeho mínění na tom okolní svět není lépe než my, ale spíše hůře.

Drzost a zbabělost

Ve svém komentáři se věnuje také odstranění sochy maršála Koněva. „Akce starosty Praha 6 Koláře – utajené, předem neavizované odstranění sochy maršála Koněva pod rouškou koronavirového nouzového stavu – je drzost a zbabělost téměř neznámých rozměrů,“ myslí si.

Zmiňuje, že podobným způsobem se rodí nebo zesiluje boj s Čínou, která ale Čínou Mao Ce-tunga již dávno není. Podle jeho mínění ukázala dnešní pandemie, jak krátkozrace a nezodpovědně se chovají starosta městské části Ondřej Kolář a primátor Prahy Zdeněk Hřib v době, kdy jsme zůstali před touto nákazou bez zdravotních prostředků a museli jsme prosit o pomoc Čínu.

„Naše individuální odloučenost, osamocenost, izolovanost v dnešním koronavirem zakletém světě nás bude jistě vybízet k hlubšímu přemýšlení o všech těchto věcech než v normální situaci. Ale ve světě hledejme spíše možné přátele, než nepřítele,“ dodává.

Ovčáček upozorňuje

Na tento článek upozornil také mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček, který sdílel odkaz na svém profilu na Facebooku. Pod jeho příspěvkem se objevily také komentáře, které zastávají stejný názor.

„Souhlasím s panem Klausem. Je to hanebný čin a odporující slušnosti, zdravému rozumu,“ vyjádřil svůj názor jed

„Místo aby přiložili ruku k dílu, pomáhali lidem, tak zbaběle odstraní sochu,“ míní další ze sledujících.

Pomník Koněva a reakce Ruska

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce stojící na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

V září minulého roku došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy. Podle Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Rusko již avizovalo, že nenechá odstranění pomníku maršála I. S. Koněva v Praze bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí tak míří protestní nóta. Informovalo o tom Velvyslanectví Ruské federace v České republice. Zároveň Ruská vojensko-historická společnost uvedla, že má v plánu obrátit se na Vyšetřovací výbor Ruské federace, a to kvůli demolici sochy.