Zemřela novinářka Tereza Spencerová, bylo jí 55 let

Uživatelka Martina Landergott napsala, že Tereza zemřela v pondělí večer.

Nejen její čtenáři, ale také její přátelé momentálně na Facebooku píší o tom, jak jim bude chybět jejich Ranní kávička. Komentátorka Karolina Stonjeková uvedla, že s Terezou si sedly i navzdory tomu, že „politicky patřily každá na jinou stranu politického spektra“. Také napsala, jak spolu trávily čas a bavily se o politice.

„Poslední dobou jsme se ale víc, než o politice bavily o dětech. Ona byla nadšená ze svého nedávno narozeného vnoučka a těšila se se mnou na moji Magdalénku. A přesně tohle téma, děti, bylo i to poslední, o čem jsme si povídaly, když jsme si spolu minulý týden volaly. Nikdy by mě nenapadlo, že to bylo naposledy... A jí určitě taky ne, protože už měla hlavu plnou dalších velkých plánů, například na rozjezd svého nového webu. Nic z toho už se ale bohužel nestane a její texty, i ona jako osobnost, tu budou zatraceně chybět! Je mi to hrozně líto a nikdy na Tebe nezapomenu! Díky za všechno tam nahoru...,“ dodala Stonjeková.

Vysokoškolský učitel Radim Valenčík také vyjádřil svou soustrast a označil Spencerovou za „ženu, která porazila mainstream“. „Budou nám chybět nejen její ranní kávičky, které přinesly více seriózních, objektivních, ověřených a pravdivých informací než vysílání ČT za 24 hodin,“ napsal Valenčík na svém webu.

Spencerová byla v posledních letech známá svou rubrikou Ranní kávička na webu Primy. Před tím sedm let působila v zahraniční redakci České tiskové kanceláře (ČTK). V letech 1991–1992 byla v Egyptě zpravodajem ČTK pro Blízký východ. Pracovala také nějakou dobu v Reflexu, Mladém světě, MF Plus či magazínu Lidé a země.