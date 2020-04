„Pro TOP 09 jsou občané spodina.“ Ovčáček útočí na stranu Pekarové a Kalouska kvůli neochotě prodloužit nouzový stav

Na jednání Sněmovny vystoupil premiér Andrej Babiš (ANO) s žádostí o prodloužení nouzového stavu. Podotkl, že by se vláda mohla spokojit s jeho prodloužením do 30. dubna.

Poté o situaci promluvil šéf Ústředního krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček.

„Čelíme největší bezpečnostní výzvě ČR od 2. světové války. Chceme to dělat tak, abychom občany vystavili co nejmenšímu riziku. Opatření děláme proto, abychom náraz epidemie rozložili v čase a eliminovali náraz na náš zdravotnický systém,“ prohlásil Hamáček s tím, že to jsou důvody, proč vláda potřebuje fungovat podle krizového zákona v nouzovém stavu, aby měla snazší manipulaci.

Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek ale vyjádřil nespokojenost.

„Mohl by nám alespoň ministr vnitra a ministr zdravotnictví říct, na co chcete nouzový stav? Co nemůžete dělat, kdyby ten stav nebyl?“ tázal se Kalousek.

„Vy si ten nouzový stav snad užíváte,“ šla ještě dál šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová během jednání Sněmovny.

Právě v této souvislosti hradní mluvčí na svém Twitteru zveřejnil stručnou poznámku, v níž zaútočil na představitele TOP 09 vzhledem k jejich stanovisku na daný problém.

Autor uvedl, že zástupci této strany v době epidemie, kdy umírají lidé, nebudou hlasovat pro žádné prodloužení nouzového stavu.

„Prý jim to nikdo nevysvětlil. Když je někdo zaslepený, nechce pochopit realitu. Ale co se divíme, pro TOP 09 jsou občané spodina. Aspoň, že mají revolvery, že,“ poznamenal Ovčáček s narážkou na nedávný Kalouskův výrok ohledně článku Aktualně.cz, v němž šlo o návrh ministra obrany, „aby vláda a premiér v budoucnu získali pravomoc řídit zemi v době krize sami“.

​Tehdy Kalousek napsal, že kvůli tomu je připraven postavit se na ozbrojený odpor.

„Když vezmu flintu a půjdu na ulici, chopíte se Vy té svojí a postavíte se vedle mě?“ ptal se pak Kalouska v komentářích uživatel Martin Souček.

„Mám pouze tři revolvery. V takové situaci mi bude ctí stát s nimi vedle Vás. Doufám ale, že k tomu nedojde. Nicméně jsem připraven,“ reagoval politik.

I tehdy mluvčí českého prezidenta výzvu Kalouska nenechal bez povšimnutí.

„Kundra s Valáškem sepsali článek a Mirek Kalousek už vyhrožuje vládě ozbrojeným odporem. V úterý bude hystericky pištět celá opozice a ČST Praha a spol. budou bušit v gong. Stále stejní herci, stále stejný scénárista,“ napsal na Twitteru Ovčáček.

Jak ukázaly výsledky dnešního hlasování, poslanci nakonec návrh na přerušení nepodpořili. Nouzový stav v České republice potrvá do 30. dubna.

Stojí za zmínku, že na výtku od TOP 09 zareagoval ministr vnitra.

„Jestli myslíte, že se nám tento stav líbí, tak nelíbí. Sám bych byl strašně rád, abych se nemusel bát o svou rodinu, a jestli si myslíte, že si užíváme to, že spíme tři až čtyři hodiny denně a řešíme krizi, která na nás spadla a kterou nikdo před námi řešit nemusel, tak si to fakt neužíváme,” řekl Hamáček.