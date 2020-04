„Podle řevu některých politických neziskovek je zřejmé, že jsme trefili do černého.“ Ondráček vysvětlil návrh komunistů

„Přátelé, jsem jedním ze spolupředkladatelů tohoto návrhu a podle řevu některých politických neziskovek je zřejmé, že jsme trefili do černého,“ píše Ondráček na Facebooku.

„Stát, potažmo my všichni si tedy často platíme ty, kteří na stát bonzují do Bruselu, podávají žaloby a soudí se. Veřejně tedy říkám, že návrh nejde proti neziskovkám, které pomáhají, ale je to proti politickým neziskovkám, které škodí. Je to jako platit obhájce tomu, kdo vykradl Váš dům nebo zabil vašeho blízkého. Co si o tom myslíte vy? Podporujete náš návrh?“ obrátil se poslanec na uživatele.

Sledující Ondráčka takový návrh zcela podpořili.

„Konečně něco rozumného, jejich představa, že se budou omezovat všichni jen ne neziskovky, je opravdu směšná, mylná a konečně s tím někdo vyrukuje. A politické neziskovky nemají existovat vůbec, ztrácí to smysl, ledaže by se jen nabalovaly na úkor lidí, kteří si je vlastně platí,“ reagoval na příspěvek politika uživatel Facebooku Milan Weiss

„Jistě, politické nátlakové neziskovky je potřeba odstavit od státního rozpočtu a podle vzoru nejlepší demokracie světa – USA – zaregistrovat a pořádně zdanit. Když se jim to nebude líbit, tak jim zakázat činnost,“ souhlasil také Pavel Vojík.v

„Chtěla bych vidět výsledky toho, jak se Transparency International, Evropské hodnoty a podobné ziskovky starají o staré lidi, jak prohlásil EU poslanec Zdechovský,“ dodala k tomu uživatelka Jana Barnová.

Předseda KSČM Vojtěch Filip dříve Seznam Zprávám zmíněný návrh také okomentoval: „Nebudou se poskytovat dotace na to, aby někdo rozvracel stát, aby stát zaplatil skupinu nátlaku, která bude bojovat proti státnímu zřízení,“ řekl Filip.