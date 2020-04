Klaus ml. navrhl zrušit platy poslanců na půl roku. Zmínil Lisabonskou smlouvu a poukázal na dezinformace českých médií

Poslanec a lídr hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší přišel během jednání Sněmovny s návrhem, který by poslancům a senátorům odebral platy na druhé pololetí letošního roku, tedy na 6 měsíců. Na sociální síti se také zaměřil na svůj výrok o odstoupení od Lisabonské smlouvy. Poukázal i na to, že server Seznam Zprávy o něm referoval, ale dezinformačně.

Na jednání Poslanecké sněmovny kromě ostatních vystoupil také lídr Trikolóry Václav Klaus mladší. Ten ovšem vystoupil s návrhem, který se týká samotných poslanců, konkrétně jejich platu. Navrhuje totiž, aby se jim a senátorům odebral plat na druhé pololetí tohoto roku.

„V krizi, která nás čeká, by měli jít poslanci příkladem,“ míní Klaus.

Základní plat poslance činí 90 800 Kč hrubého, zůstat by jim měli pouze náhrady ve výši 46 200 až 62 700 Kč hrubého, které slouží na dopravu, stravu a reprezentaci.

„V souvislosti s výskytem pandemie viru Covid-19 na území České republiky dochází k významnému utlumení ekonomiky majícímu negativní dopad na podstatnou část obyvatelstva, a to zejména v důsledku omezení či ztráty jejich příjmů ze zaměstnání či podnikatelské činnosti,“ nechal se slyšet Klaus.

Co se týče názorů ostatních politiků, tak například šéf Pirátů Ivan Bartoš jej označil za směšný „Pokud si pan Klaus myslí, že jeho práce nemá hodnotu, nebo hodlá v druhém pololetí místo práce ve Sněmovně dělat kampaň svému hnutí, může své peníze nebo jejich část poslat transparentně na občanské aktivity v neziskovém sektoru,“ sdělil svůj pohled na věc Bartoš pro Právo.

Také šéf klubu KDU-ČSL Jan Bartošek se k návrhu vyjádřil. „Podle nás platí víc než kdy jindy, že kdo rychle dává, dvakrát dává,“ uvedl Právu.

Co se týče názoru premiéra Andreje Babiše, pak ten snížení platů politiků navrhovat nechce, nicméně uvedl, že část platu by mohli dávat charitě a také by mohli zredukovat své odměny takovým způsobem, jak muselo učinit mnoho lidí, kteří zůstali doma s dětmi po uzavření škol.

Dezinformační článek

Kromě Klausova návrhu ohledně platů poslanců zmiňme, že na svém profilu na sociální síti zveřejnil poslanec příspěvek, ve kterém píše o tom, jak server Seznam Zprávy informoval o tom, že Klaus vyzval, aby vystoupila země z EU. Podle slov samotného poslance je však tato zpráva dezinformační.

„Včera jsem vyzval k odstoupení od Lisabonské smlouvy. Seznam Zprávy o tom referují po svém - dezinformačně. To, co jsem opravdu řekl, najdete ve stenozáznamu ze sněmovny. (O NATO jsem neřekl ani jedno slovo a důvodem mého návrhu není, že by mě mrzelo, že o EU teď není slyšet. To mě fakt netrápí. Důvodem je ztráta suverenity ČR.),“ píše Klaus v postu, ve kterém také dodal výňatek z článku Seznam Zpráv, kde se o dané věci píše.

Na svém profilu poslanec zveřejnil také samotný záznam z jednání Poslanecké sněmovny, kde je jeho projev zachycen. Z jeho projevu lze zmínit návrh usnesení, který ve Sněmovně přednesl: „Za prvé, Poslanecká sněmovna pověřuje vládu, aby zahájila legislativní kroky k jednostrannému vypovězení Lisabonské smlouvy Českou republikou. A bod číslo dva, Poslanecká sněmovna zavazuje vládu, aby okamžitě stáhla z programu parlamentu veškeré evropské směrnice a nařízení.“