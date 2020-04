„Spencerová svou odvahou porazila mainstream. Odpočívej v pokoji, Terezo.“ Chmelár se rozloučil se zesnulou novinářkou

„Nemůžu tomu uvěřit. Nedokážu to zpracovat. Tereza Spencerová, významná česká novinářka, která svou odvahou, důsledností a nezávislostí porazila mainstream, již není mezi námi...,“ napsal slovenský historik na Facebooku. „Ještě včera byla při plné síle a dělala si legraci z hlouposti mezinárodních elit,“ dodal.

Chmelár uvedl, že Spencerovou poznal před dvěma lety, když ho novinářka požádala o článek o situaci na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka.

„Bylo to v dubnu 2018 a ona se právě chystala do Východní Ghúty v Sýrii. Jako obvykle, sama, na vlastní pěst, do té nejnebezpečnější válečné zóny. Tereza chodila tam, kam se jiní novináři neodvážili, z pohodlí svých redakcí na ni plivali, obviňovali z konspirací a když jako jediná zahraniční novinářka získala rozhovor se syrským prezidentem Bašárem Asadem, namísto uznání ji začali zpochybňovat. Tereza to však všechno měla na háku,“ uvedl Chmelár.

Dále napsal o Ranních kávičkách Terezy, které se objevovaly také na Facebooku. „Když skončila v Literárkach, nesesypala se z toho a začala publikovat na Facebooku své legendární ranní kávičky. Ne vždy jsem souhlasil s jejími závěry, ale její přehled ze světových médií byl obdivuhodný a nejednou jsem čerpal z jejích zdrojů i já sám. Dělala neocenitelnou práci a odhalovala skryté souvislosti mezinárodního dění, které jste se z našich médií nikdy nedozvěděli,“ napsal.

„Terezo, jsem velmi smutný, ale v této chvíli již přemýšlím nad tím, jak zalepit tu strašnou díru po Tobě, jak navázat na Tvou mravenčí práci, která byla pro Tebe posláním. Aby čest Tvé památce nebyla jen formální frází, ale abychom Ti ji vzdávali tím, že ve Tvém díle, ve Tvém neúnavném odhalování pravdy bude někdo pokračovat. Odpočívej v pokoji, milá Terezo, tato poslední káva je pro Tebe. Pozdravuj Jana Petránka, Egona Bondyho a další ... a držte mi tam v té nirváně místo,“ dokončil Chmelár.

Novinářka Tereza Spencerová zemřela v pondělí večer doma v Praze na Vinohradech ve věku 55 let, zřejmě na srdeční selhání. O její smrti se veřejnost dozvěděla v úterý.