Čekal jsem, že se musíme postarat o sebe sami.“ Filip zkritizoval selhání dohody ministrů financí EU

K tomuto stavu věci se rozhodl vyjádřit předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle jeho slov EU opět prokázala, že byrokratický moloch je pro občany národních států více zátěží, než i jen malou pomocí.

„Ministři financí zemí EU nenašli shodu na tzv. plánu ekonomického oživení evropské ekonomiky po skončení pandemie COVID-19. Čekal jsem, že se musíme postarat o sebe sami,“ napsal ve své stručné poznámce politik.

Někteří uživatelé sociální sítě v souvislosti s danou zprávou ohledně EU přišli s doporučením.

„A já třeba navrhuju snížit (nebo zrušit třeba na 1/2 roku) příspěvky států do EU a nechat peníze těm státům doma... Co? To ale samozřejmě nejde...“ uvedl Luboš Šatek.

Dříve jsme psali o tom, že do balíku opatření na obnovení ekonomiky po pandemii koronaviru měla patřit nová úvěrová linie Evropského stabilizačního mechanismu, opatření na podporu zaměstnanosti a rozšíření celoevropského záručního fondu.

„Po šestnáctihodinovém jednání jsme se dostali těsně k uzavření dohody, stále jsme ji však nedosáhli,“ napsal Centeno. Jednání bude pokračovat ve čtvrtek 9. dubna.

O tom, co bude obsahovat balík nových opatření, promluvil Centeno před několika dny v rozhovoru pro několik evropských médií.

Podle slov Centena pracuje Euroskupina na zřizování úvěrové linie Evropského stabilizačního mechanismu v objemu 240 miliard eur, která bude přístupná všem zemím.

Kromě toho navrhla Evropská investiční banka zvýšit objem celoevropského záručního fondu na 200 miliard eur, detaily dohody nebyly ale zatím propracovány, podotkl Centeno.

Na konci března komisař EU pro ekonomiku Paolo Gentiloni prohlásil, že neshody mezi členskými státy Evropské unie ohledně ekonomických opatření vůči Covid-19 můžou vést k zániku evropského projektu.

„Je zřejmé, že jestli místo sjednocení během této krize ekonomické rozdíly mezi evropskými zeměmi naopak posílí, bude velmi obtížné udržet evropský projekt pohromadě," uvedll Gentiloni.