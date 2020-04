Ruské ministerstvo zahraničí opětovně uvedlo, že odstranění pomníku maršála Koněva v Praze nezůstane bez reakce

Demontáž pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze by mohla být ve vztazích mezi Ruskem a Českou republikou dlouhodobě dráždivým podnětem. Uvedla to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Bezmocnost centrálních orgánů, které se ukázaly být jednoduše neschopné při vypořádání se s obecními zastupitele a při zastavení této urážlivé činnosti, jež je v rozporu s mezinárodními závazky země, je matoucí. Tento zločin, který byl spáchán v Praze, se může v našich dvoustranných vztazích dlouhodobě dráždivě odrazit, a nepochybně nezůstane bez odpovědi,“ uvedla mluvčí.

Pomník maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980, a to z iniciativy městských úřadů. Stalo se tak u 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce, která donedávna stála na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

V září minulého roku došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. V pátek 3. dubna byla socha nakonec z daného místa odstraněna. Socha zamířila do depozitáře a následně poputuje do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Uvádí se, že by ji měl nahradit památník osvoboditelů Prahy. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva.

K věci se vyjádřili různí politici a většina z nich s odstraněním sochy nesouhlasila. Například mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček označil demontáž pomníku za ostudu země. Ovčáček také poukázal na to, že maršál osvobodil tábor smrti Osvětim i Československo od německých nacistů.

Reakce Ruska

Rusko ale vzápětí po odstranění této sochy avizovalo, že incident nenechá bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí tak zamířila protestní nóta. Informovalo o tom Velvyslanectví Ruské federace v České republice. Zároveň Ruská vojensko-historická společnost uvedla, že má v plánu obrátit se na Vyšetřovací výbor Ruské federace, a to kvůli demolici sochy.

Včera jsme informovali také o tom, že ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů. Se žádostí se obrátil na šéfa Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandra Bastrykina, jak se uvádí ve zprávě Ministerstva obrany Ruska.

Dotyční poznamenal, že podobná rozhodnutí přijímají „nejodpornější představitelé státních a místních úřadů“. Ve své žádosti také upozornil, že v poslední době dochází k nárůstu pokusů oficiálních představitelů úřadů některých zahraničních států falšovat historickou pravdu o rozhodující roli Sovětského svazu v porážce fašistických agresorů během 2. světové války a Velké vlastenecké války.

Šojgu stíhání navrhl na základě nového ruského zákona, který v úterý podepsal ruský prezident Vladimir Putin. Jedná se o federální zákon o trestní odpovědnosti za zničení nebo poškození vojenských hrobů a památek, které zachovávají památku těch, kteří zemřeli při obraně vlasti. Takový zločin má být trestán pokutou až do tří milionů rublů (asi 999 tisíc Kč), nebo nucenou prací po dobu až tří let či dokonce vězením na stejné období.

V této souvislosti však Ondřej Kolář ve čtvrtek zaslal českému ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi dopis, v něž žádá, aby se česká diplomacie proti krokům ruského ministra obrany důrazně ohradila.

„Není možné, aby jakýkoliv oficiální představitel kteréhokoliv státu světa kriminalizoval svobodné rozhodnutí demokraticky zvoleného zastupitelstva suverénní obce v České republice. Takové chování nemůžeme tolerovat a nesmí zůstat bez odezvy,“ uvedl Kolář ve svém dopisu.