Česko odpovědělo na požadavek ministra Šojgu přemístit památník Koněva do Ruska

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu zaslal dopis svému českému protějšku Lubomíru Metnarovi, v němž jej požádal o to, aby byl pomník ruského maršála I. S. Koněva, který byl dříve odstraněn z pražského náměstí Interbrigády, předán Rusku.

Uvádí se, že Sergej Šojgu ve svém dopise vyjádřil lítost nad jednáním úřadů městské části Praha 6, v níž byl pomník umístěn. Připomněl také, že Sovětský svaz zaplatil za osvobození Evropy od nacismu obrovskou cenu. Během samotné strategické operace v Praze bylo zabito a zraněno více než 50 tisíc sovětských občanů, kteří bojovali za svobodu a nezávislost českého národa. Ministr tak vysvětlil, že z tohoto důvodu Rusko nemůže zůstat lhostejné vůči situaci, která se týká odstranění pomníku daného osvoboditele.

„Žádám vás, abyste co nejdříve předali památník Ruské federaci. Očekáváme od vás informace o místě a čase jejího přesunu. Pokud řešení tohoto problému vyžaduje finanční výdaje, jsme připraveni je plně uhradit,“ stojí v dopisu.

Reakce českého ministerstva

„Ano, tento dopis jsme obdrželi a samozřejmě na něj připravíme odpověď. Tento pomník ale není náš, proto nemůžeme vyhovět ruské straně. Nemůžeme předat něco, co není naše. Nemluvíme zde o vojenském hrobě a tento pomník je stále majetkem Prahy 6,“ řekl k věci Pejšek.

Pomník maršála Koněva

Když ředitel odboru komunikace na Ministerstvu obrany ČRodpovídal na dotazy portálu Parlamentní listy, uvedl, že daný resort obdržel dopis od ruského ministr. Rovněž dodal, že Moskvě bude odpovězeno.

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980, a to z iniciativy městských úřadů. Stalo se tak u 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce, která donedávna stála na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

V září minulého roku došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. V pátek 3. dubna byla socha nakonec z daného místa odstraněna. Socha zamířila do depozitáře a následně poputuje do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Uvádí se, že by ji měl nahradit památník osvoboditelů Prahy. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva.

Rusko ale vzápětí po odstranění této sochy avizovalo , že incident nenechá bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí tak zamířila protestní nóta. Informovalo o tom Velvyslanectví Ruské federace v České republice. Zároveň Ruská vojensko-historická společnost uvedla, že má v plánu obrátit se na Vyšetřovací výbor Ruské federace, a to kvůli demolici sochy.

Kromě toho ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů. Se žádostí se obrátil na šéfa Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandra Bastrykina, jak se uvádí ve zprávě Ministerstva obrany Ruska.