„Nejsložitější týdny v novodobé historii ČR.“ Andrej Babiš vystoupil s projevem k českému národu

Český premiér Andrej Babiš dnes večer promluvil s mimořádným projevem k českým občanům. V něm zaznělo, že ČR zachytilo epidemii poměrně včas, ale vyzval všechny, aby ani nyní nepolevovali a o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma. Měli by se podle něj vyhnout návštěvám příbuzných, zejména starších lidí, a neměli by ani chodit na koledu.

Tři hlavní televize a Radiožurnál dnes po osmé hodině večer odvysílaly projev českého předsedy vlády. Ten Babiš zahájil slovy o Velikonocích, které budou letos kvůli zavedeným opatřením proti koronaviru úplně jiné než dřív.

„Máme za sebou pět nejsložitějších týdnů v novodobé historii České republiky. Na začátku nikdo z nás nemohl očekávat, čemu budeme čelit,“ řekl.

Česko si vede dobře, ale nepolevujme

„Epidemii jsme zachytili včas. Nemáme ale zdaleka vyhráno. Hrozí, že se růst nákazy může obnovit,“ podotkl

Doplnil, že Česko s epidemií zápasí vcelku dobře a ocenil především zodpovědnost, úsilí a solidaritu lidí. Rovněž však varoval před podceňováním rizik.

Proto všechny požádal, aby i nadále nosili roušky a dodržovali odstupy od ostatních, a to i při běhu či jízdě na kole v místech, kde se nachází víc lidí.

„Včera a dnes mě mnozí z vás upozorňovali na to, že bohužel někteří lidé dokonce přestali roušky nosit. Pohybují se ve skupinách, posedávají na předzahrádkách a bez roušek. A to je špatně,“ apeloval.

Zdůraznil také, že následující čtyři dny budou v boji proti koronaviru rozhodující. „První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1:0, ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď,“ dodal a varoval především před trávením nadcházejících svátků.

„Ideální je zůstat doma. Vím, že bude pěkně. Přesto ale prosím. Prosím vás všechny. Buďte doma. Užívejte si jen nejbližší kruh rodiny, dodržujte platná pravidla,“ uvedl.

Dále poznamenal, že Velikonoce se letos mohou stát svátkem naděje v zápase s koronavirem, pokud ale lidé udrží disciplínu. Navíc přislíbil, že vláda po svátcích představí plán uvolňování opatření. Zdůraznil, že zákazy budou rušeny řízeně.

„Chci, abychom uvolnili opatření vlády a zrušili všechny zákazy a nařízení hned, jakmile to bude možné. Ale ne dřív, než budeme schopni ochránit ty nejohroženější z nás, naše seniory,“ vysvětlil ve svém projevu.

Poděkování z úst premiéra

Babiš dále poznamenal, že se mu líbí, že epidemii čelíme jako jeden národ – společně. V projevu takévšem lékařům, zdravotním sestrám, hasičům, policistům a vojákům, prodavačkám nebo řidičům kamionů. Stejně tak své díky vyjádřil i nadačním fondům, dobrovolníkům i lidem, kteří organizují sbírky nebo pomáhají lidem bez domova. V poděkování neopomněl ani pečovatele v domovech pro seniory, studenty pracující v nemocnicích či odborníky z oblasti IT.

V neposlední řadě ale ocenil také kostely, které uspořádaly on-line bohoslužby. Dodal, že chápe, že zvláště pro věřící jsou současná opatření bolestivá.

„Mám soucit s lidmi, kteří chodí pravidelně na velikonoční bohoslužby a nyní nemohou. Ale i pan kardinál Dominik Duka říká, že tato omezení mohou vést k autentickému prožitku Velikonoc,“ míní Babiš.

Chytrá karanténa a návrat do běžného života

Za jeden z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru považuje Babiš projekt tzv. chytré karantény, která by měla lidem pomoci vrátit se do normálního života. Znovu také zopakoval, že chce testovat až 20 000 osob denně. Celý projekt spočívá v rychlém odhalování nakažených osob a lidí, kteří s nimi přišli do kontaktu. Děje se tak díky pomoci moderních technologií, především dat od mobilních operátorů a bank. Jako první byl projekt zkušebně spuštěn v Jihomoravském kraji.

„Základem je rychle identifikovat nakažené lidi a ochránit nás všechny. Izolovat jejich kontakty, a tím radikálně zpomalit šíření infekce. Právě díky chytré karanténě,“ uvedl.

Následně Babiš zmínil, že každý kraj obdržel celkem 20 000 rychlotestů pro testování pracovníků domovů pro seniory a podobných zařízení. Testování zaměstnanců by se přitom mělo provádět pravidelně, a to každých 10 až 14 dní.

Co se týče samotného projevu, není to poprvé, co Babiš v této nelehké době veřejně vystoupil. Naposledy se tak stalo dne 23. března, kdy vystoupil v České televizi a na soukromých stanicích TV Nova a Prima. Ve svém projevu mimo jiné uvedl, že Česko dosud neprošlo podobnou zkouškou, a požádal o odpuštění chyb, kterých se vláda dopustila.

Koronavirus aktuálně v ČR

Ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo o aktuální situaci s koronavirem v ČR. Podle posledních údajů je v Česku celkem 5467 nakažených osob nemocí covid-19, což je o 132 více než dnes ráno. Uzdravilo se celkem 301 osob a zemřelo 112 lidí.

Pokud jde o počet testů, které byly provedeny, ministerstvo zatím jejich počet nezveřejnilo. Platí tedy, že celkem bylo podle posledních údajů realizováno 106 845 testů.

Stále také platí, že nejvíce případů nákazy je zaznamenáno v Praze. Připomeňme také, že od soboty 4. dubna do úterý 7. dubna byl počet nových případů v rozmezí 115-282 nových nakažených, středa ale opět čísla nakažených zvedla. Za včerejší den totiž přibylo 295 případů.