„Země, které záleží na její minulosti, si nemůže počínat jinak.“ Keller o návrhu Šojgu k odstranění pomníku Koněva

„Vraťme maršála domů!“ – takto zní název petice, kterou organizovala rodina I. S. Koněva pro přesun sochy sovětského vojáka do Moskvy. Sociolog a publicista Jan Keller pro Sputnik vyslovil naději, že uplynulých událostech pomník obsadí své původní místo navzdory nátlaku „revanšistských sil“ v Česku a Evropě.

Jelena Koněvová, vnučka jednoho z nejvýznamnějších vojáků 2. světové války, včera představila svůj dávný návrh na přesun památníku na počest osvobození Československa do hlavního města Ruska. Svůj záměr odůvodnila slovy: „Lidé, kteří chtějí vymazat úlohu Rudé armády z dějin, se však rozhodli pomník odstranit. Proto jsme se byli nuceni obrátit na pomoc na veřejná hnutí, na lidi různého věku, aby požádali náš stát o pomoc, shromáždili jsme podpisy na podporu naší iniciativy, které říkáme Vraťme maršála domů!“ Elektronická petice je zveřejněná na portálu change.org.

Podle českého sociologa a vysokoškolského pedagoga Jana Kellera odvoz sochy do RF je krajní možností vyřešení této kauzy. „Pořád ještě doufám, že v České republice nakonec zvítězí slušnost a smysl pro čest," řekl odborník.

Po demontáži a skladování v prostoru soukromé společnosti by se socha sovětského maršála Koněva měla stát součástí instalace nového městského Muzea paměti 20. století, tvrdí vedení Prahy 6. Místo ani termín otevření tohoto muzea zatím není známo. Zajímalo nás, jaký osud čeká sochu Koněva, pokud se tento plán nenaplní a jestli v České republice a Evropě bude pokračovat vývoj politické agendy zaměřené na odstranění symbolů připomínajících události 2. světové války.

Jan Keller vyslovil naději, že se podobné události nestanou součástí probíhajícího trendu a k tomu uvedl tato slova: „Jsem přesvědčen, že revanšistické síly v Praze i v Bruselu budou nakonec poraženy. Pokud by měly tři čtvrtě století po porážce fašismu zvítězit, čekal by smutný osud nejen zmíněný pomník, ale i statisíce antifašistů v České republice. Oni zde jsou, i když do médií hlavního proudu je nikdo nepustí.“

Demontáž sochy maršála Koněva proběhla za doby výjimečného stavu kvůli pandemii koronaviru. Vedení Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem (TOP09) uvedli, že načasování bylo vybráno schválně, aby se vyhnulo možným protestům. Mimo jiné v tomto roce se připomíná i 75. výročí ukončení 2. světové války. S ohledem na tyto okolnosti se Sputnik pana Kellera zeptal, zda odstranění pomníku v Praze je jistým signálem, že česká politika týkající se výsledku 2. světové války a role Sovětského svazu bude brzy přehodnocená.

Právní zakotvení o významu těchto historických události je definováno v usnesení Evropské komise o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy (2019/2819(RSP)). Dokument mimo jiné zdůrazňuje, že 2. světová válka byla zahájena v důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení. Profesor Keller řekl, že usnesení bylo naprosto skandální a vyjádřil politování, že ze všech českých europoslanců proti němu hlasovala pouze Kateřina Konečná (KSČM).

„Europoslanec generál Blažko ze strany Tomio Okamury aspoň dodatečně přiznal, že to, jak hlasoval, bylo největší chybou jeho života. To, že usnesení v Evropském parlamentu hladce prošlo, mne po pěti letech působení v této instituci nepřekvapuje. Společnou rukou lidovců, socialistů, liberálů a zelených tam bylo prohlasováno podobných provokací více,“ prohlásil sociolog. K tomu také dodal, že současně pracuje na knize s názvem Hybridní politika, kde se snaží ukázat, proč Evropská unie ve své dosavadní podobě není udržitelná.

V reakci na odstranění sochy maršála Koněva z pražského náměstí Interbrigády ruské velvyslanectví v Praze vyjádřilo svůj protest a zdůraznilo, že se jedná o porušení Smlouvy o přátelství mezi oběma státy z roku 1993. Následně 6. dubna prezident Ruska Vladimir Putin podepsal federální zákon o trestní odpovědnosti za zničení nebo poškození vojenských hrobů a památníků v zahraničí, které zachovávají památku zemřelých při obraně vlasti.

V úterý se ruský ministr obrany Šojgu obrátil na šéfa Vyšetřovacího výboru Ruské federace se žádostí o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů. Poprosili jsme Jana Keller o zhodnocení návrhu ruského ministra.

„Země, které záleží na její minulosti, si v zásadě nemůže počínat jinak. Země, které svoji minulost překrucují vždy podle momentální módy, nemají budoucnost,“ řekl na závěr sociolog a profesor Jan Keller.