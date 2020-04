Babiš uvedl pravidlo, jak se má konzumovat jídlo na veřejném prostoru. Policie s tím však nesouhlasí a hrozí pokutou

Tak jak je to s těmi pravidly na víkend? 😉

• když to jde, být doma

• když to nejde - rouška 😷odstup 👉pořešit co je třeba a domů🚶🏻

• na veřejnosti - nesrocovat, nepít🍺, nejíst 🌭, nekouřit 🚬, nelízat🍦

• bez roušky ani ránu a sport bez ní jen o samotě☝️🏃‍♂️🚴🏻‍♀️

Dáme to? 🙏😊