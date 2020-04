Okamura pálil u Xavera ostrými. Na mušku si vzal Ondřeje Koláře a zmínil napojení na George Sorose

Okamura chování Koláře odsoudil

Aktuálním tématem je poslední týden odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z pražského náměstí Interbrigády, které má na svědomí vedení Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem. V této souvislosti se Okamura pustil do Koláře, který dokonce prozradil, že k odstranění sochy využil nouzového stavu, aby se vyhnul protestům „prapodivných lidí z pravicové i levicové spodiny“.

„Pakliže se politik cítí tak nadřazeně a tak elitářsky, že jiné občany, kteří ho platí ze svých daní, ale nesouhlasí s odstraněním sochy Koněva, a těch občanů není málo, tak já myslím, že je to úplně šílená arogance, šílená nadřazenost a já musím toto jednání pana starosty Koláře absolutně odsoudit,“ uvedl.

Šéf SPD poukázal na to, že výše zmíněná slovadokonce citovala i „sluníčkářská média“. Politik si také myslí, že tím členové koalice TOP 09, STAN, KDU-ČSL a ODS vládnoucí na Praze 6 dali najevo, že občany stavějící se proti odstranění sochy Koněva z veřejného prostranství považují za spodinu.

Mimo jiné poukázal na charakter pražského starosty a připomněl, že se dotyčný v minulosti zviditelnil mimo jiné tím, že zneužil 50 tisíc korun z rozpočtu Prahy 6, když na jeho pokyn vyplatili 50 tisíc korun časopisu Playboy pro jeho sebepropagační článek. „Když to prasklo, tak ty peníze vrátil. To znamená, že je to člověk, který má mimořádně křivou páteř, protože troufnout si zneužít veřejné prostředky pro vlastní prezentaci v Playboyi, tak to je myslím už úplný vrchol,“ vysvětlil Okamura.

Šéf českého hnutí také dodal, že v politice toho prý zažil už hodně, ale chování TOP 09 a celé koalice na Praze 6 jej opravdu zaráží. Znovu vyzdvihl také roli Koněva a jeho vojáků při osvobozování koncentračního tábora Osvětim, Berlína či značné části Československa. Zlehčování tohoto faktu přitom vnímá jako pokus přepisovat historii, s čímž on sám nesouhlasí.

Napojení na Sorose?

Řeč přišla i na otce Ondřeje Koláře, někdejšího velvyslance České republiky v USA i v Rusku Petra Koláře.

„Jeho otec (Petr Kolář) spolupracuje právě s tím gay pornohercem Jakubem Jandou z té neziskovky Evropské hodnoty, která je právě financovaná tím Georgem Sorosem a EU,“ uvedl Okamura.

Další témata rozhovoru

Zmínil také to, že Kolář mladší získal vzdělání na prestižních školách. Podle Okamury je problémem to, že sice studoval z daní českých občanů, ale nezískal vztah k obyčejným pracujícím lidem. V neposlední řadě připomněl, že na něj starosta Prahy 6 v roce 2017 podal trestní oznámení. Nelíbilo se mu to, že Okamura odmítá v Česku přijímat ilegální migranty. Tímto krokem jej chtěl Kolář prý poškodit, myslí si politik. Nakonec Koláře zkritizoval za to, že se nestará o školky na Praze 6, ani o zdejší komumikace.

Kromě Koláře se ale Okamura věnoval také koronaviru a otázce promořování populace. Poukázal také na postoj vlády a vyslovil se i k Andreji Babišovi.

Dále se pustil do veřejnoprávní České televize. Zde zmínil to, že považuje za přímo nehorázné, že generální ředitel ČT Petr Dvořák v časech koronavirové krize hovoří o navýšení koncesionářských poplatků.