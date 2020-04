Dusno kolem pomníku Koněva. MZV ČR vytklo Rusku udržování válečných hrobů československých legionářů

České ministerstvo zahraničí se vyjádřilo k dění kolem odstranění sochy maršála I. S. Koněva. Vyslovilo se jak k trestnímu stíhání zainteresovaných osob, tak k možnému přesunu sochy do Ruska. Stejně tak se ale dotklo tématu udržování válečných hrobů československých legionářů. Co všechno v oficiálním stanovisku zaznělo?

Poslední týden je aktuálním tématem odstranění sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z pražského náměstí Interbrigády, které má na svědomí vedení Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem. Kolář k odstranění sochy, k němuž došlo v pátek 3. dubna, využil nouzového stavu, aby se vyhnul protestům „prapodivných lidí z pravicové i levicové spodiny“.

Na celou věc ale vzápětí reagovalo Rusko. To avizovalo , že incident nenechá bez reakce. Na české ministerstvo zahraničí tak zamířila protestní nóta. Informovalo o tom Velvyslanectví Ruské federace v České republice. Zároveň Ruská vojensko-historická společnost uvedla, že má v plánu obrátit se na Vyšetřovací výbor Ruské federace, a to kvůli demolici sochy.

Kromě toho ruský ministr obrany Sergej Šojgu požádal o trestní stíhání zahraničních úředníků, kteří jsou zodpovědní za demontáž památek sovětských občanů. Se žádostí se obrátil na šéfa Vyšetřovacího výboru Ruské federace Alexandra Bastrykina. Stejně tak zaslal dopis svému českému protějšku Lubomíru Metnarovi, v němž jej požádal o to, aby byl pomník sovětského maršála předán Rusku.

Vyjádření MZV k dané situaci

Dnes se na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR objevilo oficiální vyjádření k celé kauze. Hned v úvodu daný resort píše, že striktně odmítá zásahy státních orgánů Ruské federace do vnitřních záležitostí České republiky. Upozorňuje také na to, že pokud budou orgány Ruské federace pokračovat svými konfrontačními prohlášeními a úkony v tomto duchu, pak to bude signál, že ztratily zájem o rozvoj vzájemně výhodných vztahů mezi našimi zeměmi. Poté následovalo vyjádření k samotné soše maršála Koněva.

„Česká republika si váží všech obětí vojáků Rudé armády, kde kromě Rusů za naše osvobození bojovali i Ukrajinci, Bělorusové a další národy tehdejšího Sovětského svazu. Socha maršála Koněva je válečným pomníkem a vztahuje se tak na ni Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993, přemístění sochy ale není v rozporu s jejím zněním. MZV očekává, že se sochou bude zacházeno důstojně,“ uvedlo MZV.

„Místní samospráva v České republice je nedílnou součástí ústavního zřízení našeho státu. Stíhání jejich demokraticky zvolených představitelů cizím státem za plnění jejich mandátu je z pohledu ČR nepřípustné. Příslušná ruská legislativa – navíc uplatňována retroaktivně – nebude ve vztahu k ČR nijak vymahatelná,“ zaznělo v textu.

Řeč přišla také na to, že Rusko chce potrestat osoby, které jsou odpovědné za odstranění daného pomníku.

V neposlední řadě ministerstvo zmínilo udržování válečných hrobů. V této souvislosti resort Rusům vytkl, že dodnes nebyly na jejím území obnoveny některé válečné pomníky padlých československých legionářů.

„Rádi bychom však ruské straně připomněli, že zatímco se Česká republika na svém území řádně stará o 4224 válečných hrobů, památníků či pomníků, na něž se na rozdíl od sochy maršála Koněva vztahují ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů z roku 1999, na území Ruské federace nebyly dodnes, i přes několikaletá jednání na úrovních místních samospráv, obnoveny válečné pomníky padlých československých legionářů v Samaře a Novokujbyševsku – Lipjagy a dalších místech v Ruské federaci,“ píše se ve vyjádření.

Závěrem se ministerstvo vyjádřilo také k výzvě ruského ministra obrany předat sochu Rusku. Zde MZV především připomnělo, že není jejím majitelem: „Pokud by Ruská federace projevila zájem o získání sochy maršála Koněva, musela by jednat s jejím majitelem. Tím není MZV ČR.“

Pomník maršála Koněva

Pomník maršála Koněva byl v Praze postaven v roce 1980, a to z iniciativy městských úřadů. Stalo se tak u 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami prvního ukrajinského frontu, v jejímž čele byl právě maršál Koněv.

Tento památník však dlouhou dobu čelil řadě útoků. Socha slavného vojevůdce, která donedávna stála na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části začalo hledat cestu, jak se pomníku zbavit.

V září minulého roku došlo ke schválení odstranění sochy maršála Koněva. V pátek 3. dubna byla socha nakonec z daného místa odstraněna. Socha zamířila do depozitáře a následně poputuje do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá hlavní město. Uvádí se, že by ji měl nahradit památník osvoboditelů Prahy. Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva.