Aktuální bilance koronaviru v ČR: 5674 pozitivních případů, 119 obětí a 346 uzdravených

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes večer aktualizovalo informace o situaci s koronavirem v ČR. Vypadá to tedy, že je u nás nyní celkem 5674 pozitivních případů. Z nemoci se uzdravilo 346 osob, ale 119 lidí jí již bohužel podlehlo.

Nové informace hovoří o tom, že během dnešního dne přibylo celkem 105 nových pacientů, kteří byli pozitivní na koronavirus. Celkem má tak Česko 5674 nakažených. Připomeňme, že tento týden byl největší počet nákaz zatím odhalen ve středu, a to 295.

Velmi dobrou zprávou je to, že oproti čtvrtečnímu večeru výrazně přibylo lidí vyléčených z nemoci covid-19. V současné době je jich evidováno již 346, co představuje nárůst o více než desetinu. Pozitivní je i to, že růst počtu obětí byl mnohem mírnější – počet mrtvých stoupl ve srovnání s údaji z dnešního rána o šest, tedy na 119.

Pokud se zaměříme na počet testů, údaje z dnešního rána hovoří o tom, že celkově bylo provedeno 114 854 laboratorních testů.

Zmiňme, že přímo v České republice se nakazilo 89 % nakažených, zbylých 11 % si nákazu přivezlo ze zahraničí. Z toho 169 lidí z Rakouska, z Itálie 143 osob, následují Německo, Velká Británie, Francie a další země.

Vojtěch a Hamáček informují na Twitteru

Na twitterovém účtu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se objevil příspěvek, v němž dotyčný informuje o dodávce plicních ventilátorů.

„Přišla dodávka plicních ventilátorů, které jsou velmi důležité pro péči o těžce nemocné pacienty s koronavirem. Teď jsou ve skladu v Sedlčanech a odtud je začneme rozvážet do nemocnic. Doufám ale, že v souvislosti s koronavirem nakonec nebudou potřeba,“ napsal.

Přišla dodávka plicních ventilátorů, které jsou velmi důležité pro péči o těžce nemocné pacienty s koronavirem. Teď jsou ve skladu v Sedlčanech a odtud je začneme rozvážet do nemocnic. Doufám ale, že v souvislosti s koronavirem nakonec nebudou potřeba. pic.twitter.com/uuSmh41XCZ — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) April 10, 2020

​Na sociální síti poskytuje informace také ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu ČR Jan Hamáček. Ten například uvedl, že jeho resort dnes po dohodě s tamním hejtmanem odeslal do Ostravy mimořádnou dodávku 200 masek CM-6 a 1400 filtrů.

Po dohodě s hejtmanem @ivondrak jsme dnes z @vnitro do Ostravy odeslali prostřednictvím @hasici_cr mimořádnou dodávku 200 masek CM-6 a 1400 filtrů. #spolutozvladneme https://t.co/uLOLOiVHhM — Jan Hamáček (@jhamacek) April 10, 2020

V ostravském Alzheimercentru provedené testy potvrdily nákazu u 57 seniorů a 17 členů personálu. Situace je vážná také v Městské nemocnici Ostrava, kde byla nákaza prokázána u 20 zdravotníků.

Projev premiéra Babiše

Český premiér Andrej Babiš ve čtvrtek večer vystoupil s mimořádným projevem k českým občanům. Zaznělo v něm, že ČR zachytila epidemii poměrně včas, ale vyzval všechny, aby ani nyní nepolevovali a o Velikonocích dodržovali pravidla a zůstali doma. Měli by se podle něj vyhnout návštěvám příbuzných, zejména starších lidí, a neměli by ani chodit na koledu.

Premiér uvedl, že za sebou máme pět nejsložitějších týdnů v novodobé historii České republiky a že nikdo z nás na začátku nemohl očekávat, čemu budeme čelit.

Doplnil, že Česko s epidemií zápasí vcelku dobře a ocenil především zodpovědnost, úsilí a solidaritu lidí. Rovněž však varoval před podceňováním rizik.

Proto všechny požádal, aby i nadále nosili roušky a dodržovali odstupy od ostatních, a to i při běhu či jízdě na kole v místech, kde se nachází víc lidí.

Zdůraznil také, že následující čtyři dny budou v boji proti koronaviru rozhodující. „První poločas boje s epidemií jsme vyhráli 1:0, ale o celkovém vítězství se bude rozhodovat teď,“ dodal a varoval především před trávením nadcházejících svátků.