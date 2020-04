„To už by na chodbách nemocnic umírali pacienti.“ Český parazitolog varoval před důsledky návratu k běžnému životu

Profesor evoluční biologie Jaroslav Flegr promluvil o současné situaci v České republice. Tvrdí, že rozhodnutí pustit děti do školy již v květnu, by se mohlo zvrtnout v nečekané následky pro celé obyvatelstvo. Následně vysvětlil, jakým způsobem by mělo probíhat postupné a bezpečné uvolňování veškerých omezení.